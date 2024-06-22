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Заявления лидеров Запада про «мир» через милитаризацию Европы являются лицемерными. Об этом в социальных сетях написал ирландский журналист Чей Боуз.
«Политики теперь обещают «мир» через усиление милитаризации в Европе. А ведь это те самые политики, которые раньше говорили нам, что милитаризация Европы по указу НАТО должна защитить нас от войны. Они лжецы. Войны хотят не Россия и Китай, а именно они», – написал Боуз.
Россия, по заявлению властей, готова к переговорам с альянсом, однако они должны быть равноправными. Кроме того, РФ не пытается никому угрожать, но действия, которые потенциально опасны для интересов Москвы, без внимания оставлены не будут.
Ранее публицист Боуз заявлял, что западным странам пора признать наличие нацистов на Украине. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов