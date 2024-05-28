Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин преподал урок Владимиру Зеленскому, когда напомнил о порядке продления президентских полномочий в период военного положения на Украине. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что российский лидер преподал Зеленскому урок конституционного права Украины. Согласно главному государственному документу, в период военного положения продляются только полномочия Верховной Рады, а не президента.
Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Президентские выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили из-за введённого военного положения.
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Анастасия Чинкова