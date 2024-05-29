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«Они просто исчезли»: Журналист Боуз раскрыл главный миф Зеленского о военных

Журналист Боуз: Зеленский молчит о том, куда исчезли сотни тысяч солдат ВСУ
29 мая 2024, 19:40
Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Украинский президент Владимир Зеленский не говорит, куда исчезли в ходе вооружённого конфликта сотни тысяч украинских военных. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.


В своей социальной сети X (бывший Twitter) репортёр задаётся вопросом: если, по словам киевских чиновников, потери Украины в ходе конфликта составляют 31 тысячу человек, то куда делись сотни тысяч украинских военных? Зеленскому нужно, чтобы всё больше людей, независимо от возраста и пола, умирали за его диктатуру и «свободолюбивый» Евросоюз. Что касается потерь, то это откровенная ложь, делает вывод Боуз.

Ранее глава киевского режима Зеленский заявил, что потери Украины за время конфликта составили 31 тысячу человек убитыми. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя это высказывание, отметила, что любому украинцу ясно, что это ложь.

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ВКС РФ уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ
ВКС поразили склад беспилотных катеров ВСУ и цех сборки БПЛА за сутки
29 мая 2024, 20:23

Фото: iStock/phaisarn2517

Российские войска поразили украинский склад безэкипажных катеров, цех сборки беспилотников и авиатехнику. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что за минувшие сутки российские военные уничтожили склад безэкипажных катеров, авиационную технику, склад топлива для украинской военной техники и цех сборки беспилотников.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Также в 118 районах удалось нанести поражение живой силе противника и его технике.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты украинский истребитель МиГ-29, две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, две управляемые авиационные ракеты Hammer французского производства, 31 беспилотник, девять снарядов РСЗО «Град» и «Ольха».

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#сво
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В Раде заявили о «молчаливом согласии» США на удары по России
Депутат Рады Мережко: у Киева есть «молчаливое согласие» США на удары по РФ
29 мая 2024, 19:35

Фото: iStock/donfiore

Киев получил «безмолвное согласие» властей США на нанесение ударов западным оружием по территории РФ. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко.
По мнению обозревателя газеты Washington Post, американский лидер Джо Байден рассматривает возможность снятия ограничений на использование поставляемого американцами оружия для ударов Украины по российским территориям.

Мережко отметил, что Вашингтон уже принял решение по этому вопросу.

«Судя по заявлению, сделанному госсекретарем США Энтони Блинкеном, США не поощряют удары Украины по российской территории, но в то же самое время, они не собираются запрещать такие удары», — добавил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Женщин-заключённых могут освобождать для службы в ВСУ
Министр Малюська: женщин-заключённых могут освобождать для службы в ВСУ
29 мая 2024, 19:35

Фото: iStock/thawornnurak

На Украине могут освобождать женщин-заключённых для отправки в зону СВО. Об этом сообщил глава Минюста страны Денис Малюська.
По его словам, в украинском законодательстве отсутствуют ограничения на этот счёт, поэтому на фронт из тюрем могут отправиться как мужчины, так и женщины.

Однако он добавил, что в настоящее время добровольцев среди женщин-заключённых нет. Также отсутствует спрос на них в строевых частях украинской армии.

При этом он добавил, что теоретически такая возможность имеется.

Ранее, в понедельник, Малюська заявил, что на Украине по УДО освободили более 600 заключённых, которые вступили в ряды ВСУ. Они будут служить в зоне СВО в штурмовых подразделениях.

Несколькими днями ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключённых в ряды ВСУ.

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#всу
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В Чёрном море уничтожили безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины в Чёрном море
29 мая 2024, 19:24

Фото: iStock/bbsferrari

Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что объект был уничтожен в районе 18:30 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря. Он следовал в сторону Крымского полуострова.

Ранее начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ Дмитрий Богданов заявил, что украинские беспилотники способны преодолевать расстояние до двух с половиной тысяч километров. Он подчеркнул, что ВСУ не стоят на месте и вкладываются в модернизацию своей военной техники, в том числе и беспилотников.

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#минобороны рф
#беспилотник
#чёрное море
#крым
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Пушилин: оружие Запада замедляет освобождение территорий, но не меняет ситуацию
29 мая 2024, 19:17

Фото: сайт Кремля

Поставляемое Киеву западное вооружение влияет на скорость освобождения территорий, но не может поменять ситуацию кардинально или стратегически. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Безусловно, то дальнобойное вооружение, которое поставляется странами Запада, конечно же, составляет определенные сложности в плане скорости освобождения территорий, в том числе Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Глава ДНР добавил, что поменять кардинально или стратегически ситуацию даже дальнобойное западное вооружение не в состоянии. Пушилин отметил, что недооценивать противника не стоит. По его мнению, стоит реально смотреть на ситуацию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружение
#днр
#пушилин
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В США объяснили присутствие французских военных в зоне СВО
Джонсон: французские военные стали скрываться в рядах ВСУ в зоне СВО
29 мая 2024, 19:03

Фото: istockphoto/e-crow

Французские солдаты скрывают свои знаки отличия для того, чтобы не выделяться сильно среди боевиков ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Есть уже свидетельства того, что французские военные, французские легионеры сейчас скрывают свои обычные знаки отличия на головных уборах. Это говорит о том, что они пытаются скрываться», – сказал Джонсон.

Джонсон добавил, что Франция не сможет помочь Украине повлиять на ход СВО. Украинские неонацисты терпят поражения, а российские военные будут продвигаться и дальше вглубь обороны ВСУ.

До этого главком ВСУ Александр Сырский сделал легальным посещение инструкторами из Франции украинских учебных центров. Как сообщил телеканал BFM, ссылаясь на Минобороны Франции, вопрос отправки военных инструкторов на Украину все еще на стадии проработки.

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#всу
#вс рф
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ВСУ парализованы запретом США на удары по России, заявил командир Федоренко
Командир ВСУ Федоренко: Украина лишится помощи США из-за ударов по России
29 мая 2024, 18:45

Фото: iStock/allanswart

Украина может потерять военную помощь со стороны США, если нанесёт удары по территории России американским оружием без разрешения Вашингтона. Об этом заявил командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко в статье для американской газеты Washington Post.
Он заявил, что Украина в настоящий момент парализовала, поскольку США запретили использовать их боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям. Если ВСУ воспротивятся и всё же нанесут удар, это может грозить им полной потерей военной поддержки от США. При этом у них сейчас достаточно ракет ATACMS для осуществления таких атак.

Федоренко призвал США снять ограничения на нанесение ударов по территориям России американским вооружением. Вместе с тем, он попросил у союзников больше средств ПВО и истребители F-16, которые уже давно обещают Киеву.

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#конфликт
#обстрел
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У ВС РФ сейчас нет задачи освобождения Харькова, заявил Пушилин
Пушилин: задача освобождения Харькова не стоит, речь идёт о санитарной зоне
29 мая 2024, 18:36

Фото: сайт Кремля

У России сейчас нет задачи освобождения Харькова, речь идёт исключительно о создании санитарной зоны. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, заявления президента Владимира Путина указывают на то, что такая задача в настоящее время не стоит перед российскими войсками. При этом открыт важный вопрос о том, чтобы обезопасить территорию Харьковской области.

Также он подчеркнул, что величина санитарной зоны напрямую зависит от дальности поставляемого Украине вооружения, поскольку всё должно быть пропорционально. В связи с этим, в данный момент точно неизвестно, должна ли она доходить до Киева или до Львова.

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#денис пушилин
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Бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами
Reuters: многие добровольцы, ушедшие ВСУ в 2022 году, уже убиты или ранены
29 мая 2024, 18:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Многие добровольцы, которые ушли на фронт в составе ВСУ в 2022 году, были ранены или уже лишились жизни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бойцов Вооруженных сил Украины.
Украинский военный Роман рассказал, что власти страны должны найти способ обеспечить возвращение с фронта сражающихся долгое время солдат. По его словам, Украина постоянно теряет мотивированных бойцов.

«Вы не можете постоянно держать одних и тех же людей на передовой», — сказал военный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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