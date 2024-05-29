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Украинский президент Владимир Зеленский не говорит, куда исчезли в ходе вооружённого конфликта сотни тысяч украинских военных. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) репортёр задаётся вопросом: если, по словам киевских чиновников, потери Украины в ходе конфликта составляют 31 тысячу человек, то куда делись сотни тысяч украинских военных? Зеленскому нужно, чтобы всё больше людей, независимо от возраста и пола, умирали за его диктатуру и «свободолюбивый» Евросоюз. Что касается потерь, то это откровенная ложь, делает вывод Боуз.
Ранее глава киевского режима Зеленский заявил, что потери Украины за время конфликта составили 31 тысячу человек убитыми. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя это высказывание, отметила, что любому украинцу ясно, что это ложь.
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