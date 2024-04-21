Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву, об этом сообщает РИА Новости.
По информации СМИ, Гуцул будет принимать участие в съезде молдавских политиков и общественников по поддержке вступлении Молдавии в Евразийский экономический союз.
Гагаузия, которая остаётся часть Молдавии, была создана как автономное территориальное образование 23 декабря 1994 года.
Ранее глава Гагаузии Гуцул заявила, что Молдавия мешает развитию автономии. По её словам, это делается лишь с одной целью — ликвидировать Гагаузскую автономию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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