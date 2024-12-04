Оппозиция Южной Кореи потребовала наказать президента

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Основная оппозиционная партия Южной Кореи — Демократическая партия — призвала к отстранению президента Юн Сок Ёля от власти, обвиняя его в неспособности управлять страной.
Представители партии требуют ареста главы государства, несмотря на его недавнее заявление об отзыве войск и планах отменить военное положение, сообщает агентство Ёнхап.
Оппозиция заявляет, что действия президента в сложившейся ситуации подрывают доверие к нему как к лидеру страны. В условиях политической напряженности Демократическая партия считает необходимым принять меры для стабилизации ситуации, включая смену руководства.
Некоторое время назад сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности отменить военное положение, выполняя требование Национального собрания. Днем 3 декабря Юн Сок Ёль объявлял о введении военного положения в стране.
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Оппозиция заявляет, что действия президента в сложившейся ситуации подрывают доверие к нему как к лидеру страны. В условиях политической напряженности Демократическая партия считает необходимым принять меры для стабилизации ситуации, включая смену руководства.
Некоторое время назад сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности отменить военное положение, выполняя требование Национального собрания. Днем 3 декабря Юн Сок Ёль объявлял о введении военного положения в стране.
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Мария Моисеева