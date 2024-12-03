Yonhap: президент Южной Кореи отменит военное положение

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности отменить военное положение, выполняя требование Национального собрания.
Он отметил, что для этого необходимо решение кабинета министров, заседание которого было созвано, но не смогло достичь кворума из-за раннего времени, передает агентство Yonhap.
По словам президента, войска, развернутые для поддержания режима военного положения, уже отозваны.
Он также обратился к парламенту с призывом прекратить действия, которые, по его мнению, блокируют работу государственных институтов. Президент обвинил собрание в манипуляциях с законодательством, бюджетом и неоднократных попытках импичмента, назвав подобное поведение недопустимым.
Решение об окончательной отмене военного положения будет принято после завершения всех процедур в кабинете министров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал события в Южной Корее и назвал их «тревожными».
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По словам президента, войска, развернутые для поддержания режима военного положения, уже отозваны.
Он также обратился к парламенту с призывом прекратить действия, которые, по его мнению, блокируют работу государственных институтов. Президент обвинил собрание в манипуляциях с законодательством, бюджетом и неоднократных попытках импичмента, назвав подобное поведение недопустимым.
Решение об окончательной отмене военного положения будет принято после завершения всех процедур в кабинете министров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал события в Южной Корее и назвал их «тревожными».
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Мария Моисеева