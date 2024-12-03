Южная Корея вводит военное положение

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране, сообщило агентство Ренхап.
Юн Сок Ёль ночью провёл срочное совещание в своём офисе и после него объявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.
Ранее украинская делегация во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым обратилась к Сеулу с просьбой продать Киеву оружие, но власти Южной Кореи отреагировали на это без особого энтузиазма.
27 ноября Рустем Умеров провёл встречу с президентом Юн Сок Ёлем и министром обороны Ким Ён Хёном. В ходе подготовки повестки визита оказалось, что Киев захотел купить оружие, а не получить его от Сеула бесплатно.
Украина хотела приобрести зенитные ракетные комплексы «Чхонгун», метательные заряды для снарядов калибра 155 мм и радиолокационные станции для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы.
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Ранее украинская делегация во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым обратилась к Сеулу с просьбой продать Киеву оружие, но власти Южной Кореи отреагировали на это без особого энтузиазма.
27 ноября Рустем Умеров провёл встречу с президентом Юн Сок Ёлем и министром обороны Ким Ён Хёном. В ходе подготовки повестки визита оказалось, что Киев захотел купить оружие, а не получить его от Сеула бесплатно.
Украина хотела приобрести зенитные ракетные комплексы «Чхонгун», метательные заряды для снарядов калибра 155 мм и радиолокационные станции для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы.
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Ольга Енгалычева