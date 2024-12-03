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Южная Корея вводит военное положение

Фото: iStock/ HStocks

Фото: iStock/ HStocks

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране, сообщило агентство Ренхап.
Юн Сок Ёль ночью провёл срочное совещание в своём офисе и после него объявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

Ранее украинская делегация во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым обратилась к Сеулу с просьбой продать Киеву оружие, но власти Южной Кореи отреагировали на это без особого энтузиазма.



27 ноября Рустем Умеров провёл встречу с президентом Юн Сок Ёлем и министром обороны Ким Ён Хёном. В ходе подготовки повестки визита оказалось, что Киев захотел купить оружие, а не получить его от Сеула бесплатно.

Украина хотела приобрести зенитные ракетные комплексы «Чхонгун», метательные заряды для снарядов калибра 155 мм и радиолокационные станции для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы.

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#оружие
#совещание
#южная корея
#импичмент
В Японии умер кот — подарок Путина губернатору префектуры Акита
03 декабря 2024, 16:54

Фото: istockphoto/Iuliia Alekseeva

Кот по имени Мир, которого президент РФ Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, умер. Причиной смерти животного стала болезнь.
Губернатор известен как большой любитель кошачьего племени, напоминает ТАСС. В 2013 году российский лидер отправил ему кота в качестве ответного подарка за собаку породы акита-ину, которую Сатакэ презентовал Путину в знак благодарности за помощь российской стороны после разрушительного землетрясения в Японии в 2011 году.

Кот Мир прожил в семье губернатора 12 лет. Каждый год на сайте префектуры публиковался подробный видеоотчёт о жизни животного. Последний из них датирован 21 февраля этого года. По словам Сатакэ, Мир был сильным и весёлым, отличался спокойным характером. Он собирается собрать специальную пресс-конференцию по этому печальному поводу.

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Стали известны причины отказа Киева от альтернатив членству в НАТО
Политолог Коньков: Киев отказывается от альтернатив НАТО ради сохранения власти
03 декабря 2024, 16:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев отказывается от альтернатив членству в НАТО вопреки незаинтересованности альянса только ради сохранения власти. Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков. По его мнению, торг — единственная возможность украинской власти продолжать существовать, учитывая ее нелегитимность.
«Для текущего украинского руководства торг — это единственная опция, чтобы продолжать свое существование в условиях нелегитимности, постоянных проблем, которые они, безусловно, испытывают на поле боя, постоянного военного давления. <...> НАТО — не благотворительная организация, это Североатлантический альянс, где под ведущей ролью США формируется в том числе ядерный зонтик, зонтик безопасности над всеми государствами–членами блока», — пояснил он в беседе с «Известиями».
Незадолго до этого МИД Украины заявило, что Киев отказывается от любых альтернатив вступлению в НАТО. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, украинская сторона будет против любых гарантий безопасности, кроме полноправного членства в НАТО.

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#сша
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#киев
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На Украине активно формируются альянсы против Зеленского
«Страна.ua»: на Украине создаются альянсы против Зеленского
03 декабря 2024, 16:29

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

На Украине стартовало создание альянсов и медиа-компаний для смены власти в стране. Этим поделились в «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.
«Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти», — говорится в сообщении.

В публикации указывается на общее настроение оппозиционных кругов в создании интриг против президента Украины Владимира Зеленского. К тому же люди приближенные к власти начали искать выходы на близкое окружение избранного президента США Дональда Трампа. К примеру, отправленных в СИЗО олигарх Игорь Коломойский* выступил с прямым обвинением к Зеленскому. Самого же бизнесмена заподозрили в связях с одним из близких соратников Трампа — Борисом Эпштейном.

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#украина
#владимир зеленский
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Глава СПЧ Фадеев призвал не торопиться запрещать религиозную одежду в школах
03 декабря 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Ridofranz

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал не торопиться с введением запрета на ношение религиозной одежды в учебных заведениях. Ранее такое решение было принято во Владимирской области.
Этот запрет подвергли критике, в частности, власти Чечни, напоминает РБК. Советник президента и глава СПЧ считает запрет на ношение хиджабов и никабов в школах и вузах преждевременным.

«Если во Владимире получится, это его дело. В конце концов, это компетенция региональной власти, но пример Владимира немедленно переносить на другие регионы было бы опрометчиво», — сказал Фадеев.

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Чечни Салах Межиев раскритиковал решение властей Владимирской области. По его мнению, этот запрет нарушает положения Конституции и подрывает стабильность в обществе. Также негодование муфтия вызвал тот факт, что запрет касается только религиозной одежды людей, исповедующих ислам.

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#муфтий
#одежда
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Депутат ГД Журова выразила надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
03 декабря 2024, 15:19

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что отказ Абхазии от ратификации соглашения об инвестициях с Россией не ухудшит отношения с этой страной. Ее слова передает «Лента.ру».
«Мы знаем, какие волнения на этой почве были в Абхазии. Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят. В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения», — сказала Журова.

Она добавила, что при любом раскладе волнений нужно избежать. По ее словам, у России есть соглашения о защите инвестиций с другими странами, которые выгодны обеим сторонам, однако правительству Абхазии не удалось убедить в этом свой народ, отметила Журова.

Депутат также выразила надежду на то, что отношения между Россией и Абхазией не испортятся, а достигнутые соглашения не повлияют на поддержку этой страны.

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#соглашение
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#депутат
#парламент
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Попытка Майдана в Грузии провалена, считает премьер Кобахидзе
Премьер Грузии Кобахидзе: попытка устроить в стране Майдан провалилась
03 декабря 2024, 14:43

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Оппозиция в Грузии потерпела неудачу в попытках реализовать в стране сценарий украинского Майдана и совершить государственный переворот. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«"Нацмайдан" в Грузии провалился, несмотря на координированные попытки воплотить такой сценарий», — сказал он, выступая на брифинге перед журналистами.

По словам главы грузинского правительства, организаторы беспорядков в Грузии, в том числе неправительственные организации, не уйдут от ответственности. Он подчеркнул, что лидеры и вдохновители оппозиции сами не митингуют, а сидят по кабинетам, но это ничего не значит.

В ходе акций протеста минувшей ночью грузинские правоохранители задержали 34 человека. Недовольные в ходе уличных беспорядков бросали в сотрудников полиции пиротехнику и зажигательные смеси.

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#грузия
#оппозиция
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Олигарх Коломойский* работал с командой Трампа для интриг против Зеленского
«Страна.ua»: Коломойский* работал с командой Трампа для интриг против Зеленского
03 декабря 2024, 14:42

Игорь Коломойский (Фото: РИА Новости/Михаил Маркив)

На Украине рассказали о связях известного олигарха Игоря Коломойского* с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Страна.ua».
«У Коломойского* есть контакт с одним из близких соратников Трампа — Борисом Эпштейном», — говорится в сообщении telegram-канала.

Как отмечают источники издания, целью олигарха являлось создание интриг против нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что Эпштейн недавно стал фигурантом дела о вымогательстве. За определенную сумму денег он гарантировал должности в Белом доме. Предполагается, что на данный момент Эпштейн утратил свое влияние и теперь не может формировать состав администрации президента США.

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Игорь Коломойский* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
#сша
#трамп
#украина
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Глава СПЧ заявил, что миграционная политика должна быть жестокой
03 декабря 2024, 14:04

Фото: iStock/ vichinterlang

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что РФ не нужны кишлаки в городах, а миграционной политике стоит быть жесткой, рассказал он РБК.
Валерий Фадеев уточнил, что Российская Федерация должна быть открытой, но подход к завозу мигрантов в страну нужно ужесточить — он объявил, что приезжать на заработки мигранты смогут только через работодателя и их нахождение в России стоит ограничить трудовым контрактом. Ещё правозащитник подчеркнул тот факт, что большое количество мигрантов, уже имеющих паспорта гражданина РФ, слабо владеют русским языком.

«Мы раздавали паспорта миллионам людей, а теперь имеем проблемы, например, в школе. Выясняется, что ребенок еле говорит по-русски или совсем не говорит, отец еле говорит, мамаша вообще не говорит по-русски (...). Вот у меня вопрос: а нам нужны такие мамаши как граждане России? Нет, не нужны», — обратил внимание Валерий Фадеев.

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#мигранты
#рф
#спч
#россияне
#русский язык
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МИД КНР отреагировал на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС
03 декабря 2024, 13:42

Линь Цзянь (фото: РИА Новости / Анна Раткогло)

Китай намерен укреплять взаимодействие в рамках БРИКС, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100 % для стран БРИКС, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.
«Китай выражает готовность продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления практического сотрудничества в различных областях, чтобы внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — сказал Цзянь.
По его словам, главная цель БРИКС заключается в достижении всеобщего развития и процветания, организация выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, страны БРИКС избегают участие в блоковой конфронтации и не нацелены на третьи стороны.

Председательство России в БРИКС проводится под лозунгом усиления многосторонних подходов для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности.

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#страны
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