«Опять уши Макрона торчат»: Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон вмешивается в события в Грузии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.
По словам Алиева, Макрону «не сидится в своей стране», по этой причине ему обязательно необходимо вмешаться в дела Грузии. Азербайджанский лидер, подчеркнул, что в Грузии действуют различные неправительственные организации, которые финансируются из Запада.
В протестах в Тбилиси определенно виден французский след, заключил Алиев.
Накануне Макрон призвал все грузинские политические силы к диалогу с целью выхода из текущего положения. Глава Франции выразил надежду на то, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям госудаства.
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В протестах в Тбилиси определенно виден французский след, заключил Алиев.
Накануне Макрон призвал все грузинские политические силы к диалогу с целью выхода из текущего положения. Глава Франции выразил надежду на то, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям госудаства.
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Екатерина Коршунова