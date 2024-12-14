В Грузии выбрали нового президента

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Президентом Грузии избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Михаил Кавелашвили, сообщили в ЦИК.
«Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили», — сказал руководитель грузинского центризбиркома Георгий Каландаришвили.
Кавелашвили набрал 224 голоса из 300 возможных, для победы было необходимо 200 голосов, добавили в ЦИК республики.
В субботу, 14 декабря, в Грузии состоялись выборы президента. Накануне действующий глава государства Саломе Зурабишвили, чьи полномочия закончатся 29 декабря, назвала голосование «пародией», а также добавила, что оно не является легитимным. Политик, по ее собственному заявлению, не собирается уходить с поста после истечения полномочий.
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Никита Кротов