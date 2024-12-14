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В Грузии выбрали нового президента

ЦИК: новым президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили
Фото: istockphoto/Rawf8

Фото: istockphoto/Rawf8

Президентом Грузии избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Михаил Кавелашвили, сообщили в ЦИК.
«Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили», — сказал руководитель грузинского центризбиркома Георгий Каландаришвили.

Кавелашвили набрал 224 голоса из 300 возможных, для победы было необходимо 200 голосов, добавили в ЦИК республики.



В субботу, 14 декабря, в Грузии состоялись выборы президента. Накануне действующий глава государства Саломе Зурабишвили, чьи полномочия закончатся 29 декабря, назвала голосование «пародией», а также добавила, что оно не является легитимным. Политик, по ее собственному заявлению, не собирается уходить с поста после истечения полномочий.

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#новости
#президент
Стали известны планы Турции в Сирии
Эрдоган планирует забрать Алеппо в Сирии
14 декабря 2024, 13:35

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Пять сирийских городов планирует присоединить турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил, выступая перед однопартийцами в Сакарье.
«Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа!» — сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что хочет пересмотреть результаты Первой Мировой войны, когда вышеуказанные территории отделили от Турции.

Перед этим Эрдоган раскритиковал бежавшего в Россию бывшего сирийского лидера Башара Асада. По словам турецкого лидера, Асад оставил сирийские города в руинах.

Конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце ноября 2024 года террористы напали на Алеппо и Идлиб.

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#сирия
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#конфликт
#новости
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ЦАХАЛ ударила по базам сирийских военных в Латакии и Тартусе
ВВС Израиля ударили по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе
14 декабря 2024, 11:46

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Самолеты ВВС Израиля ударили по базам сирийских военнослужащих в Тартусе и Латакии, передает ливанский Al Mayadeen.
«Сирийские авиабазы в Латакии и Тартусе подверглись израильским авиаударам», — гласит сообщение.

Накануне в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела в сирийских провинциях бомбардировки военных объектов, а также научно-исследовательских центров и баз ВВС Сирии. Как отметили военнослужащие ЦАХАЛ, они нанесли 250 ударов.

По словам представителя израильской армии Авихай Адраи, Израиль решил ликвидировать сирийский военный потенциал, чтобы последний не попал в руки радикалов.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Перед этим стало известно, какой приказ перед побегом в Россию отдал бывший сирийский президент Башар Асад.

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#конфликт
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Парламент в Южной Корее поддержал импичмент президента
14 декабря 2024, 11:30

Фото: istockphoto/HStocks

Импичмент южнокорейского президента Юн Сок Ёля поддержали в парламенте республики, передает MBC заявление спикера парламента У Вон Сика.
В голосовании участвовали 300 парламентариев, 204 из которых поддержали импичмент. Позже Конституционный суд разберется и примет решение, объявить импичмент или вернуть политика на должность. Дело может рассматриваться до полугода.

Перед этим стало известно, что Минюст корейской республики запретил Юн Сок Ёлю покидать страну. Уточнялось, что подобный запрет применен впервые. Расследование идет по делу о подозрениях в мятеже и госизмене. В стране действует введенное Юн Сок Ёлем военное положение, мотивированное, по его словам, защитой конституционного порядка.

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#южная корея
#новости
#парламент
#президент
#импичмент
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Политолог Дробницкий: администрация Байдена будет мешать мирным инициативам Трампа
14 декабря 2024, 11:19

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация президента США Джо Байдена будет пытаться мешать любым мирным инициативам по Украине от избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, действующую власть пугает возможность репрессий со стороны Трампа.
«Потому что они прекрасно понимают, что как только Трамп отделается от Украины и сделает вид, что он сделал жесткое предупреждение Си Цзиньпину, он тут же займется либералами, он займется репрессиями. У них есть мотивация — не давать Трампу спокойно жить, потому что, как только он осуществит хоть что-нибудь из того, что обещал по Украине, он займется репрессиями дома. А так, может быть, удастся его связать», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В то же время эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов добавил, что и отношения Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином будут непростыми. В беседе с «Известиями» он отметил, что следует ждать нового витка активности санкций.
«Уже звучали, как и от самого Трампа, так и от его окружения ряд инициатив, связанных в том числе с ограничением торговли с КНР. А с учетом веяний последних нескольких лет следует, наверное, ожидать нового витка, новой активности в сфере санкций», — указал Денисов.
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Турция решила выйти из санкционного списка по «Газпромбанку»
Hürriyet: Турция подала заявку на выход из санкционного списка по «Газпромбанку»
14 декабря 2024, 10:56

Фото: iStock/9parusnikov

Турция подала заявку на выход из санкционного списка по «Газпромбанку». Об этом информирует газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Уточняется, что в настоящее время Вашингтон изучает соответствующие заявки. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара, Анкаре необходимо получить от Штатов согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через «Газпромбанк», иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности Турции.

Напомним, США ввели санкции против «Газпромбанка», чтобы помешать Москве использовать международную финансовую систему. Помимо этой организации в санкционный список попали более 50 российских банков с международными связями и15 российских финансовых чиновников.

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Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы
14 декабря 2024, 10:45

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком по проспекту Руставели у здания парламента Грузии, где проходят выборы нового главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ее появление было демонстративным. Примечательно, что никаких заявлений Зурабишвили делать не стала.

Ранее мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе извинились перед гражданами за выдвижение Саломе Зурабишвили в качестве кандидата на пост главы государства в 2018 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в субботу, 14 декабря, в Грузии начались выборы главы государства. Впервые в истории страны ее лидера определит Избирательная коллегия из 300 человек. Единственным кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» стал бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили.

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#зеленский
#футболист
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Путин провел встречу с Назарбаевым в Ново-Огарево
14 декабря 2024, 09:15

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Ново-Огарево. Об этом сообщил Кремль.
Иные подробности встречи в настоящее время не уточняются. Предыдущая встреча политиков состоялась в конце прошлого года во время визита первого президента Казахстана в Москву.

Ранее Нурсултан Назарбаев в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе» назвал главу российского государства человеком слова и отметил, что он сделал РФ мировой державой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Грузии пройдут выборы президента страны с единственным кандидатом
В Грузии начались президентские выборы с участием избирательной коллегии
14 декабря 2024, 08:36

Фото: iStock/Denis Kabanov

В Грузии начались президентские выборы, впервые в истории страны лидера государства избирает не народ, а избирательная коллегия в здании парламента. Трансляция проходит в прямом эфире законодательного органа.
Уточняется, что нового лидера страны избирает коллегия из 300 парламентариев и депутатов различного уровня. Выборы в первом же туре выигрывает кандидат, который наберет большинство голосов.

Единственным кандидатом является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта», экс-футболист Михаил Кавелашвили. Инаугурация нового президента Грузии назначена на воскресенье, 29 декабря 2024 года.

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#выборы
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#страны
#зеленский
#футболист
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Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа
Сийярто: Венгрия и Болгария нашли решение вопроса оплаты транзита газа из России
14 декабря 2024, 07:44

Фото: iStock/NiseriN

Венгрия и Болгария нашли законное финансовое решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.
При этом венгерский политик не раскрыл, как именно государства намерены осуществлять платежи. Сийярто пояснил, что Венгрия получает российский газ через газопровод «Турецкий поток», который идет транзитом через Болгарию.

Утверждается, что за текущий год объем поставок газа превысил семь миллиардов кубометров.

Венгерские платежи за газ проходили через Газпромбанк, а Болгария через него же получала деньги за транзит газа. Но в ноябре Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Газпромбанка.

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