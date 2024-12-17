Президент Грузии Зурабишвили снова заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили снова заявила, что не сдаст свой мандат по истечении ее полномочий 29 декабря, несмотря на избрание Михаила Кавелашвили новым главой государства. Об этом сообщает газета Temps.
По ее словам, ничего не изменилось. Она подчеркнула, что не откажется от своих полномочий до проведения новых парламентских выборов, а также призвала Европейский союз поддержать протестующих.
Зурабишвили заключила, что больше не поддерживает никаких контактов с правящей партией «Грузинская мечта».
Напомним, ранее в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.
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Зурабишвили заключила, что больше не поддерживает никаких контактов с правящей партией «Грузинская мечта».
Напомним, ранее в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.
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Екатерина Коршунова