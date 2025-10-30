Орбан 7 ноября встретиться с Трампом и обсудит подготовку саммита России и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Как сообщил глава администрации венгерского главы Гергей Гуйяш, стороны обсудят укрепление двусторонних связей и подготовку возможного саммита между Россией и США.
По словам Гуйяша, на встрече планируется подписание соглашений в сфере энергетики, военно-промышленного, экономического и финансового сотрудничества. Он подчеркнул, что Будапешт рассчитывает на плодотворные результаты переговоров, которые принесут пользу как венгерско-американским отношениям, так и экономике страны.
Кроме того, лидеры обсудят пути достижения мира и возможные шаги, которые могли бы привести к переговорам между Москвой и Вашингтоном и, в перспективе, к урегулированию российско-украинского конфликта.
