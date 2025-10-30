Адмирал Попов заявил о разрушительной мощи «Посейдона»

30 октября 2025, 01:45

Адмирал Попов: последствия применения аппарата «Посейдон» будут «ужасающими»

Фото: istockphoto / AlexZabusik

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов поделился экспертным мнением о возможностях подводного аппарата «Посейдон». Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, данное вооружение существенно превосходит все существующие в мире стратегические баллистические ракеты как наземного, так и морского базирования.



«"Посейдон" по силе своего воздействия на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, он не имеет аналогов в мире, последствия его применения – ужасающие», — отметил эксперт.