Трамп приказал немедленно начать испытания ядерного оружия

30 октября 2025, 04:45

Трамп поручил Пентагону провести испытания ядерного оружия

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение о немедленной подготовке к проведению испытаний ядерного оружия. Об этом глава государства написал в соцсети Truth Social.





В своём обращении он заявил, что США располагают крупнейшим в мире ядерным арсеналом. По его словам, на втором месте находится Россия, а Китай, занимающий третью позицию, существенно отстаёт, однако может догнать лидеров в течение пяти лет.



Трамп объяснил своё решение необходимостью симметричного ответа на испытания, проводимые другими государствами.



«В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно», — написал президент США.