Трамп приказал немедленно начать испытания ядерного оружия
Трамп поручил Пентагону провести испытания ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение о немедленной подготовке к проведению испытаний ядерного оружия. Об этом глава государства написал в соцсети Truth Social.
В своём обращении он заявил, что США располагают крупнейшим в мире ядерным арсеналом. По его словам, на втором месте находится Россия, а Китай, занимающий третью позицию, существенно отстаёт, однако может догнать лидеров в течение пяти лет.
Трамп объяснил своё решение необходимостью симметричного ответа на испытания, проводимые другими государствами.
«В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно», — написал президент США.