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Орбан обвинил Запад в мести Путину

Орбан: западные капиталисты мстят Путину за срыв их планов по интеграции РФ
Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за разрушение их планов на Россию в 90-е годы. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.


По словам политика, после распада СССР Запад хотел включить экономику России в мировую по правилам «Вашингтонского консенсуса», что помогло бы Америке получить полный доступ к обширным природным богатствам РФ и заработать на этом еще большие капиталы. Но после прихода к власти Владимира Путина многие иностранные проекты в РФ были прекращены, а планы капиталистов нарушены, пояснил Орбан.

Премьер-министр Венгрии выразил мнение, что гнев и желание отомстить у западных инвесторов возникло из-за стремления Москвы соблюсти свои интересы в вопросе интеграции в мировую экономику.

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Россиянам сообщили обновленный рейтинг Путина среди населения
ВЦИОМ: уровень доверия Путину среди россиян достиг почти 80%
15 февраля 2025, 01:06

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Уровень доверия россиян Владимиру Путину за неделю с 3 по 9 февраля вырос на 0,1 процентного пункта, достигнув 78,3%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведённого среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.
При этом одобрение деятельности президента снизилось на 0,5 п.п. до 75,5%, передает ТАСС.

Правительство РФ одобряют 48,6% респондентов (снижение на 2 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 50,8% (минус 1,2 п.п.). Доверие Мишустину выразили 59,9% опрошенных (снижение на 0,9 п.п.).

Среди лидеров партий наибольший рост доверия зафиксирован у Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 22,9% ( 2,6 п.п.), тогда как рейтинг Сергея Миронова («Справедливая Россия — За правду») упал до 27,6% (-1,2 п.п.).

Поддержка «Единой России» снизилась до 35,3% (-0,7 п.п.), а вот ЛДПР и КПРФ показали рост: 10,6% ( 0,9 п.п.) и 10,2% ( 0,5 п.п.) соответственно. Опрос проводился по случайной выборке мобильных номеров, всего опрошено 11 200 человек. Погрешность данных не превышает 1%.

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В Совете Федерации прокомментировали освобождение Винника
Сенатор Джабаров об обмене Фогеля на Винника: это нормальные отношения
14 февраля 2025, 20:43

Фото: РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал состоявшийся между Россией и США обмен американца Марка Фогеля и россиянина Александра Винника. По его словам, случившееся — это нормальные дипломатические отношения.
«Мы выпустили американца — они освободили Винника, который отбывал очень большой срок. Это нормальные отношения, когда идет обмен гражданами, которые отбывают сроки наказания. Это нормальные отношения, и они должны быть всегда в практике отношений дипломатических между странами», — пояснил сенатор в беседе с RT.
В то же время мать Александра Винника Вера рассказала, как чувствует себя ее сын после возвращения на родину. В разговоре с «Газетой.Ru» женщина поделилась, что Винник пока что еще не смог до конца осознать свое освобождение. По ее словам, бывший пленник после возвращения ел лишь геркулесовую кашу из-за болей в желудке.
«Слава нашему президенту и всем, кто участвовал в этой непростой операции! Мы находимся в таком восторге, эмоции зашкаливают. Александр еще не может осознать, что он свободен и дома. Александр сейчас спит. Пока только геркулесовая каша, потому что болит желудок», — отметила Вера Винник.
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#эмоции
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Тюремную фотографию Трампа вывесили около Овального кабинета в Белом доме
14 февраля 2025, 20:01

Фото: iStock/Juanhdez

Фотография Дональда Трампа из тюрьмы появилась в коридоре около Овального кабинета в Белом доме. Об этом сообщает издание Newsweek.
Отмечается, что впервые снимок заметили во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

Напомним, что в Джорджии 14 августа 2023 года большое жюри присяжных выдвинуло обвинения в отношении Трампа, нескольких его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии по делу о вмешательстве в проведение президентских выборов 2020 года.

24 августа того же года Трамп прошёл через формальную процедуру ареста в тюрьме. Его пребывание там было непродолжительным – всего порядка 20 минут. Однако президента успели сфотографировать, после освобождения он опубликовал тюремный снимок.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#фотография
#белый дом
#тюрьма
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«Задний ход»: В США отрицают угрозы в адрес России со стороны вице-президента Вэнса
Помощник Вэнса Мартин отрицает угрозы в адрес РФ в словах вице-президента США
14 февраля 2025, 18:35

Фото: istockphoto/sb2010

Представитель вице-президента США по связям с общественностью Уильям Мартин на своей странице в социальной сети заявил: в словах вице-президента США Джей-Ди Вэнса в адрес России, сказанных в интервью изданию Wall Street Journal, не содержалось угрозы.
«Вице-президент не высказывал никаких угроз, он просто заявил о факте того, что никто не лишит президента Дональда Трампа позиции, когда начнутся переговоры», — помощник Вэнса.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль ожидает от американской стороны разъяснений слов Вэнса о военных рычагах давления на РФ, которые очень напоминают угрозы.

В интервью изданию The Wall Street Journal, вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что в Белом доме не исключают вариант отправки военнослужащих на Украину в случае, если Россия не будет «добросовестно» вести переговоры, а ​помимо экономических существуют и военные рычаги давления на Москву.


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#сша
#россия
#военные
#президент
#кремль
#дмитрий песков
#переговоры
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Песков: Москва намерена получить разъяснения слов Вэнса об отправке войск на Украину
Кремль хотел бы разъяснений по поводу слов Вэнса об отправке войск на Украину
14 февраля 2025, 17:11

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва хотела бы услышать разъяснения по поводу слов вице-президента США Джей Ди Вэнса. Тот допустил в своей речи высказывание о неких «военных рычагах» давления на Россию в возможных переговорах по поводу урегулирования украинского конфликта.
Об этом на традиционном брифинге сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле внимательно наблюдают и оценивают действия и заявления представителей новой американской администрации. Слова вице-президента США пресс-атташе лидера российского государства назвал «новыми элементами».

«Это новые элементы их позиции, ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались», — сказал Песков.

Накануне Вэнс в беседе с изданием The Wall Street Journal Вэнс сообщил, что Вашингтон не исключает отправку войск на Украину, если Москва будет вести переговоры «недобросовестно». Политик также допустил введение в отношении России новых санкций в случае неуспеха переговоров.

«Есть экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные», — сказал вице-президент США.

Песков в свою очередь указал, что Москва будет запрашивать у американской стороны разъяснений по поводу слов Вэнса о «военных рычагах», так как они выбиваются из дипломатических канонов и напоминают угрозы.

Следует отметить, что подобные высказывания американского вице-президента противоречат позиции Пентагона, которую озвучил новый глава военного ведомства США Пит Хегсет, который прямо заявил, что США не отправят войска на Украину.

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#москва
#сша
#военные
#президент
#дмитрий песков
#рф
#переговоры
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