Орбан обвинил Запад в мести Путину

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за разрушение их планов на Россию в 90-е годы. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По словам политика, после распада СССР Запад хотел включить экономику России в мировую по правилам «Вашингтонского консенсуса», что помогло бы Америке получить полный доступ к обширным природным богатствам РФ и заработать на этом еще большие капиталы. Но после прихода к власти Владимира Путина многие иностранные проекты в РФ были прекращены, а планы капиталистов нарушены, пояснил Орбан.
Премьер-министр Венгрии выразил мнение, что гнев и желание отомстить у западных инвесторов возникло из-за стремления Москвы соблюсти свои интересы в вопросе интеграции в мировую экономику.
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