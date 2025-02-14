Президент США Трамп заявил о смерти БРИКС

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)
По словам президента США Дональда Трампа, БРИКС умер после его угроз о введении 100% пошлин на фоне новостей о создании организацией новой валюты для отказа от доллара. Об этом глава Штатов заявил журналистам в Белом доме.
«Я сказал им: если они хотят играть в игры с долларом, то я введу стопроцентные тарифы против них всех, и тогда они сказали, что мы умоляем вас этого не делать. БРИКС в общем-то умер», — сказал Трамп на пресс-конференции.
Также американский президент заявил, что будет вводить пошлины в отношении «тех, кто плохо себя ведет». При этом саму цель создания БРИКС Трамп охарактеризовал как: «мутную и нехорошую».
Напомним, что ранее страны БРИКС рассматривали вариант о полном отказе от доллара. Для этого государства планировали создать новую валюту.
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