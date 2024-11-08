Стало известно, как меняются настроения в Европе в связи с победой Трампа

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Некоторые лидеры европейских стран стали задумываться о мирном урегулировании конфликта на Украине из-за победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации», — отметил Орбан.
По его словам, победа Трампа на выборах президента в США создает новую ситуацию. При этом Европа не сможет полностью финансировать конфликт самостоятельно.
Орбан также напомнил, что Венгрия всегда придерживалась позиции мирного урегулирования конфликта и выступала против отправки вооружения на нужды ВСУ. С приходом к власти в США Трампа настало время адаптироваться и перестроиться с войны на мир, заключил венгерский премьер.
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