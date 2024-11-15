Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции

ЕС должен пересмотреть санкции, введенные против России, которые влияют на повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность самой Европы. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.