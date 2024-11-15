Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
ЕС должен пересмотреть санкции, введенные против России, которые влияют на повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность самой Европы. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Он напомнил, что лидеры ЕС приняли на неформальном саммите в Будапеште Декларацию о конкурентоспособности Европы, действия которой направлены на снижение стоимости нефти, газа и электроэнергии.
Он напомнил, что европейские промышленные компании платят за газ и электроэнергию в несколько раз больше, чем в США и Китае. По его словам, подобная политика подрывает конкурентоспособность ЕС.
Напомним, что венгерское правительство выступает против антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине. Венгрия отмечает, что санкции нанесли европейской экономике больший вред.
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«Цены на энергоносители должны быть снижены всеми доступными способами. Это означает что санкции (против России – ред.) должны быть пересмотрены, потому что при нынешней санкционной политике цены на энергоносители не снизятся», — сказал Орбан.
Он напомнил, что европейские промышленные компании платят за газ и электроэнергию в несколько раз больше, чем в США и Китае. По его словам, подобная политика подрывает конкурентоспособность ЕС.
Напомним, что венгерское правительство выступает против антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине. Венгрия отмечает, что санкции нанесли европейской экономике больший вред.
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Элина Позднякова