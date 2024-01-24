Орбан призвал венгерский парламент ратифицировать вступление Швеции в НАТО

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что пообщался по телефону с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО», — сообщил Орбан.
Помимо этого, венгерский премьер подчеркнул, что продолжит призывать парламент к скорейшей ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.
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