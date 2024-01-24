Песков прокомментировал одобрение Турцией членства Швеции в НАТО

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Одобрение Турцией новых участников НАТО является суверенным решением государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что Турция является членом НАТО, поэтому она имеет право одобрять новых участников. Также у страны есть свои обязательства перед остальными участниками Альянса.
Таким образом, Песков подчеркнул, что Турция имела полное право одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.
При этом в Госдуме отношение к такому решению было иным. Депутат Чепа заявил, что России остаётся только жалеть о том, что турецкие власти одобрили вступление Швеции в НАТО.
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Таким образом, Песков подчеркнул, что Турция имела полное право одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.
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Анастасия Чинкова