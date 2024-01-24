Радио1
Главная / Новости / Политика/ Песков прокомментировал одобрение Турцией членства Швеции в НАТО

Песков прокомментировал одобрение Турцией членства Швеции в НАТО

Песков: одобрение Турцией членства Швеции в НАТО – суверенное решение
24 января 2024, 13:20
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Одобрение Турцией новых участников НАТО является суверенным решением государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что Турция является членом НАТО, поэтому она имеет право одобрять новых участников. Также у страны есть свои обязательства перед остальными участниками Альянса.

Таким образом, Песков подчеркнул, что Турция имела полное право одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.


При этом в Госдуме отношение к такому решению было иным. Депутат Чепа заявил, что России остаётся только жалеть о том, что турецкие власти одобрили вступление Швеции в НАТО.

Читайте также:

Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО

В России оценили решение Турции одобрить вступление Швеции в НАТО

Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну
#дмитрий песков
#кремль
#турция
#швеция
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госудума в первом чтении приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
24 января 2024, 13:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума в первом чтении приняла законопроект о лишении имущества за фейки о российской армии и призывы к осуществлению деятельности против государства.
Отмечается, что поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Согласно пояснительной записке, конфискация денег, имущества и иных ценностей будет производиться для пресечения финансовой поддержки преступлений, направленный против безопасности России.

Также с этими целями предлагается лишать по решению суда специального, воинского или почётного звания, а также государственных наград лиц, которые совершили действия, направленные против России.

Читайте также:

В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

Законопроект о запрете продажи энергетиков детям внесён в Госдуму

В Госдуме нашли замену слову «маркетплейс»
#госдума
#законопроект
#имущество
#фейки
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Перенджиев: Украина не получит уникального оружия от Запада в 2024 году
24 января 2024, 13:32

Фото: iStock/undefined undefined

В 2024 году Украина не получит никакого уникального оружия от западных союзников, считает военный политолог Александр Перенджиев. Об этом он сообщил в беседе с Lenta.ru.
«Они хотят нам сказать про какое-то необычное оружие. Но они просто играют с нами в информационную игру и в запугивание. Никакого супероружия у Запада нет», — заявил Перенджиев.

При этом, по словам эксперта, даже если Запад и обладает неким уникальным оружием, то оно, очевидно, стоит очень дорого, и делиться им с Украиной союзники не станут.

Перенджиев напомнил, что оружие, которое США и Евросоюз поставляют в помощь Вооружённым силам Украины, находится либо в списанном, либо в полусписанном состоянии.

Читайте также:

FT: ВСУ сократили количество обстрелов в день из-за нехватки снарядов

Минобороны Украины: В этом году Киев получит оружие, которого еще не было

ЕС намерен лишить Венгрию права голоса из-за блокирования помощи Киеву
#сша
#оружие
#евросоюз
#запад
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме назвали терактом крушение самолёта Ил-76
Депутат ГД Заварзин назвал терактом крушение Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 13:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Крушение военного самолёта Ил-76 над Белгородской областью является терактом. Таким мнением для радиостанции «Говорит Москва» поделился член комитета нижней палаты Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
Он отметил, что в настоящее время комитет в данный момент занимается обсуждением этой темы. Депутаты убеждены, что это была спланированная террористическая акция.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал крушение самолёта. Он заявил, что Путин пока не уведомлен о произошедшем, в Кремле разбираются с деталями случившегося.

Напомним, что около 11:00 произошло крушение военного самолёта, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ.

Читайте также:

В Белгородской области упал военный самолёт

Следом за разбившемся под Белгородом Ил-76 летел ещё один военный самолёт

В Кремле прокомментировали падение самолёта Ил-76 в Белгородской области
#госдума
#самолет
#крушение
#теракт
#белгород
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден уверен в выдвижении Трапа кандидатом в президенты США от республиканцев
В штабе Байдена заявили, что Трамп уже обеспечил себе выдвижение на выборы
24 января 2024, 12:46

Фото: istock / Rawf8

Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя результаты праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире, заверил, что кандидатом от этой партии станет Дональд Трамп. Об этом пишет издание Politico.

«Сейчас ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев», — заявил Байден.
Праймериз в Нью-Гэмпшире состоялись 23 января. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президентские выборы в США должны пройти в ноябре этого года.

Ранее Байден вновь попал в историю и заставил краснеть своего пресс-секретаря. Американский лидер перепутал двух глав федеральных министерств. Этот случай снова поставил под вопрос ментальное здоровье главы Штатов.

Читайте также:

Министр финансов ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку

Лавров сцепился с представителем Израиля прямо на Совбезе ООН

Кирби: Вашингтон обеспокоен укреплением сотрудничества России и КНДР
#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
#оон
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле прокомментировали падение самолёта Ил-76 в Белгородской области
Песков: детали крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области выясняются
24 января 2024, 12:43

Фото: iStock/TomasSereda

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о крушении военного самолёта Ил-76 в Белгородской области.
Представитель Кремля отметил, что эта информация свежая, поэтому все обстоятельства случившегося ещё не раскрыты. Он добавил, что власти немедленно приступят к разбору происшествия.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 11:00 по московскому времени в Белгородской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76, выполнявший плановый полёт. Предварительно сообщается, что на борту находились 65 украинских пленных военных, которых везли для осуществления обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Читайте также:

В Белгородской области упал военный самолёт

По Белгородом погибли более 60 человек, которые находились на борту Ил-76

В Белгородской области горящий Ил-76 не рухнул на дома благодаря пилоту
#кремль
#дмитрий песков
#крушение
#самолет
#белгород
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле оценили кандидата в президенты Бориса Надеждина
Песков: в Кремле не считают Надеждина соперником Путина на выборах
24 января 2024, 12:33

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Кремль не рассматривает Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в беседе с РИА Новости кандидат сообщил, что его штаб собрал свыше 100 тысяч подписей. Однако для отбора для подачи в ЦИК необходимо собрать 150 тысяч подписей.

Также Песков заявил, что не сможет прокомментировать распространившееся мнение о том, что Надеждин является кандидатом, согласованным с Кремлём, и которому неизбежно откажет ЦИК. Он призвал по таким вопросам обращаться непременно в Центральную избирательную комиссию.

Читайте также:

В Петербурге штаб кандидата в президенты РФ Надеждина остановил сбор подписей

Надеждин подал документы для участия в выборах президента РФ

Песков прокомментировал большое число желающих идти в президенты
#кремль
#дмитрий песков
#кандидаты
#выборы
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России оценили решение Турции одобрить вступление Швеции в НАТО
Депутат Чепа: остаётся сожалеть из-за одобрения Турцией заявки Швеции в НАТО
24 января 2024, 12:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция получила всё, о чём просила, поэтому теперь так просто одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, теперь остаётся только сожалеть о произошедшем.

Он подчеркнул, что в течение полутора лет власти Турции отказывались от одобрения заявки, при этом постоянно выпрашивая преференции в Евросоюзе. Теперь стало очевидно, что, скорее всего, они получили всё, что хотели.

Вместе с тем Чепа добавил, что срок вступления Швеции в НАТО будет зависеть от самого Альянса и властей государства.

Днём ранее парламент Турции большинством голосов одобрил заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Теперь ожидается подпись соответствующего указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читайте также:

Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО

Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО
#турция
#швеция
#нато
#госдума
#россия
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Проблемы у нас дома»: Американский эксперт развеял миф об угрозе со стороны РФ
Полковник Макгрегор заявил, что угрозы США со стороны России нет
24 января 2024, 11:55

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Угрозы со стороны России для Соединённых Штатов нет, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
«Советского Союза нет, Россия не представляет угрозы. Проблема у нас дома. Люди, представляющие наибольшую угрозу для страны, занимают «выборные» посты в нашем правительстве», — написал Макгрегор.

По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «ужасную».

Ранее Макгрегор также назвал абсурдом идею о возможном нападении России на Штаты. При этом, напомнил эксперт, сами США размещают свой военный контингент в Финляндии, граничащей с РФ. Он также предположил, что американские власти могут разместить в этой стране ракеты.

Читайте также:

«Это абсурд»: Американский эксперт отреагировал на заявления США о возможной атаке России

Макгрегор: Американцам портит жизнь Белый дом, а не Россия и Китай

«Практически мертва»: В США сделали страшное заявление об украинской нации
#сша
#россия
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Страны ЕС опасаются использования активов РФ для помощи Киеву, пишет Politico
Politico: страны ЕС боятся использования российских активов для помощи Украине
24 января 2024, 11:35

Фото: iStock/Jorisvo

Ряд стран Евросоюза по-прежнему обеспокоен последствиями использования замороженных российских активов для помощи Киеву. Об этом сообщает газета Politico.
Отмечается, что в первую очередь власти европейских государств обеспокоены угрозой ответных мер, которые могут быть приняты Россией. Также не ясны и правовые последствия такого шага.

Издание отмечает, что такие опасения могут привести к тому, что Евросоюз решится только на налогообложение прибыли от активов РФ для их дальнейшей отправки Украине.

Вместе с тем, бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик призвал не опасаться последствий такого решения, поскольку следует учесть и его выгоду. Он подчеркнул, что средства хранятся в Европе, поскольку там представлена надёжная и понятная система, которую не предоставляют конкуренты. При этом, хранение активов в России или Китае несёт за собой ещё больше рисков.

Ранее агентство Reuters также писало, что конфискация суверенных российских активов слишком рискованна, поэтому в настоящее время достаточно ввести налогообложение доходов.

Читайте также:

Reuters: ЕС вряд ли конфискует замороженные российские активы

Bloomberg: Украину не спасут конфискованные активы России

В США возникли споры из-за законопроекта о передаче Украине активов РФ
#евросоюз
#россия
#украина
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф