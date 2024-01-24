В России оценили решение Турции одобрить вступление Швеции в НАТО

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Турция получила всё, о чём просила, поэтому теперь так просто одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, теперь остаётся только сожалеть о произошедшем.
Он подчеркнул, что в течение полутора лет власти Турции отказывались от одобрения заявки, при этом постоянно выпрашивая преференции в Евросоюзе. Теперь стало очевидно, что, скорее всего, они получили всё, что хотели.
Вместе с тем Чепа добавил, что срок вступления Швеции в НАТО будет зависеть от самого Альянса и властей государства.
Днём ранее парламент Турции большинством голосов одобрил заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Теперь ожидается подпись соответствующего указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Он подчеркнул, что в течение полутора лет власти Турции отказывались от одобрения заявки, при этом постоянно выпрашивая преференции в Евросоюзе. Теперь стало очевидно, что, скорее всего, они получили всё, что хотели.
Днём ранее парламент Турции большинством голосов одобрил заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Теперь ожидается подпись соответствующего указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Анастасия Чинкова