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Переход Вооружённых сил Украины к активной обороне станет ошибкой исторического масштаба, с таким заявлением выступил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью для The Financial Times.
Как отметили в FT, Вооружённые силы Украины перешли к тактике активной обороны из-за сокрушительных успехов российской армии на полях специальной военной операции. К тому же, пишет автор статьи, эту стратегию поддерживают самые сильные союзники Киева.
Загороднюк же заявил, что эта тактика станет «ошибкой исторического масштаба» для Украины.
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Загороднюк же заявил, что эта тактика станет «ошибкой исторического масштаба» для Украины.
«По сути, это является передачей ему (российскому лидеру Владимиру Путину) инициативы», - прокомментировал ситуацию бывший министр украинского оборонного ведомства.Читайте также:
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Евгения Парфентьева