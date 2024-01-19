FT: Украина вынуждена менять тактику, чтобы выжить в текущем году

Фото: istockphoto/JARAMA
После неудачного летнего контрнаступления Украина переходит к фазе «активной обороны». Западные союзники не ждут от ВСУ наступательных действий как минимум до 2025 года.
В публикации также отмечается, что одним из главных факторов, которые могут оказать влияние на будущее Украины, является неопределённость ситуации вокруг продолжения поддержки Киева со стороны Запада, в том числе в том, что касается вооружений. Особенно это касается США. Авторы статьи пишут, что даже в том случае, если администрация Белого дома сумеет преодолеть противодействие Конгресса и согласовать выделение нового пакета помощи Украине, Киев уже не сможет вернуть себе преимущество в 2024 году.
Читайте также:
Президент Литвы Науседа признал усталость Запада от украинского конфликта
Посол Украины в США: Киев нуждается даже в самом примитивном оружии
Очередное натовское «чудо-оружие» не спасает ВСУ
Александр Бойцов