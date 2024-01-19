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Вооружённые силы РФ одержат поебду на полях СВО уже в 2024 году, об этом заявил отставной американский разведчик в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
По его эксперта, победу на полях специальной военной операции одержит российская армия.
Бывший разведчик подчеркнул, что Украина, фактически, уже проиграла, и просто продолжает сжигать свои оставшиеся запасы. В это же время, напомнил он, Россия активно работает над усовершенствованием своего оборонно-промышленного комплекса.
В завершении Риттер подчеркнул храбрость российских военных, которые успешно отразили украинское контрнаступление.
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«Условия для победы складываются, я уверен, что это произойдет в этом году», — утвердил Риттер.
В завершении Риттер подчеркнул храбрость российских военных, которые успешно отразили украинское контрнаступление.
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Евгения Парфентьева