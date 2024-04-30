Оскорбивший президента Мирзиёева житель Узбекистана получил пять лет тюрьмы

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В Узбекистане суд вынес приговор гражданину республики, который оскорбил президента Шавката Мирзиёева за участие в Параде Победы в 2023 году. 28-летний житель Намангана получил пять лет тюрьмы.
По данным пресс-службы суда, мужчина разместил в своей социальной сети скриншот новости из узбекских СМИ об участии президента Мирзиёева в Параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Под своим постом он оставил оскорбительный комментарий в адрес главы государства с осуждением его участия в праздничных мероприятиях.
После рассмотрения дела суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи о посягательстве на президента Республики Узбекистан и его публичном оскорблении. Мужчина приговорён к пяти годам лишения свободы.
В марте 2021 года в статью узбекского Уголовного кодекса о посягательстве на президента Республики Узбекистан были внесены дополнения, предусматривающие наказание за публичное оскорбление или клевету на главу государства в печати, СМИ, сетях телекоммуникаций или в интернете.
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После рассмотрения дела суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи о посягательстве на президента Республики Узбекистан и его публичном оскорблении. Мужчина приговорён к пяти годам лишения свободы.
В марте 2021 года в статью узбекского Уголовного кодекса о посягательстве на президента Республики Узбекистан были внесены дополнения, предусматривающие наказание за публичное оскорбление или клевету на главу государства в печати, СМИ, сетях телекоммуникаций или в интернете.
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Александр Бойцов