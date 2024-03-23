Глава Узбекистана Мирзиёев выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

Фото: сайт президента Республики Узбекистан
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщили в Кремле.
Глава Узбекистана решительно осудил теракт, который накануне произошёл в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он попросил передать родным и близким погибших слова поддержки, а пострадавшим – скорейшего выздоровления.
Россия и Узбекистан подтвердили намерения продолжать совместную работу по борьбе с терроризмом.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Россия и Белоруссия также подтвердили готовность продолжать борьбу с терроризмом.
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Россия и Узбекистан подтвердили намерения продолжать совместную работу по борьбе с терроризмом.
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Анастасия Чинкова