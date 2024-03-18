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Глава Узбекистана Мирзиёев поздравил Путина с одержанной на выборах победой

18 марта 2024, 09:16
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой, которую он одержал по итогам прошедших 15-17 марта выборов.

Об этом сообщила пресс-служба главы узбекского государства. В послании, направленном российскому лидеру, отмечается, что высокая явка избирателей на участки для голосования и итоги выборов в очередной раз наглядно показали полное доверие и абсолютную поддержку населения России политического курса и социально-экономической программы Владимира Путина.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне и от всей души пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, больших успехов на своём посту, а народу России — успехов и процветания под управлением своего лидера, указано в сообщении.

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#выборы
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Путин: санитарная зона на Украине будет непреодолима для средств поражения ВСУ
18 марта 2024, 08:08

Фото: сайт Кремля

Действующий глава государства Владимир Путин заявил, что санитарная зона должна быть непреодолима для средств поражения ВСУ, приводит его слова издание РИА Новости.
Он отметил, что в том числе имеет оружие западного производства.

Кандидат в президенты России сообщил журналистам, что не готов говорить о том, какие территории должны быть присоединены к стране, и когда это должно произойти, однако добавил, что не исключает того, что создание санитарных зон будет на тех территориях, которые в настоящее время находятся под контролем Киева.

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#оружие
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Памфилова: После случаев порчи урн число желающих проголосовать выросло
18 марта 2024, 07:59

Фото: istockphoto/nemchinowa

Попытки порчи урн для голосования на выборах президента вызвали массу возмущения среди россиян. Также было отмечено, что после сообщений о подобных инцидентах заметно вырос поток людей, идущих на избирательные участки.
Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии ЦИК) Элла Памфилова на заседании органа, организовавшего проведение выборов и следившего за их ходом. Она сообщила, что после известий о попытках порчи урн в ЦИК стали звонить люди, которые рассказывали, что не планировали принимать участие в выборах, но теперь обязательно пойдут на участок для голосования, чтобы исполнить свой гражданский долг.

По словам председателя ЦИК, «зеленщики», как она назвала людей, пытавшихся залить урны для голосования зелёнкой, попутно обыграв фамилию украинского президента, не сорвали или помешали выборам, а добились прямо противоположного результата. Они способствовали повышению гражданского самосознания и меры ответственности среди россиян, заключила Элла Памфилова.

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#цик
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#выборы
#президент
#инцидент
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Даванков назвал победу Путина на выборах президента РФ несомненной
18 марта 2024, 07:00

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Кандидат в президенты России от партий «Новые люди» Даванков фактически признали победу Владимира Путина на выборах. Об этом пишет РИА Новости.
«Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — отметил кандидат.
Помимо этого, он добавил, что состоявшиеся президентские выборы оценивает позитивно.

Трехдневные выборы президента Российской закончились 17 марта в 21:00. По информации Центризбиркома, после обработки 99% избирательных протоколов лидирует Владимир Путин с результатом 87,33%. Даванков занял третье место с 4,2%. Занявший вторую строчку Николай Харитонов (КПРФ) заручился поддержкой 4,31% российских избирателей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 3,19% голосов, заняв четвертую позицию.

Ранее Путин высказался об акциях оппозиции и порче бюллетеней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ЦИК: Путин набирает 87,33% голосов после обработки более чем 99% протоколов
18 марта 2024, 06:40

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

После обработки более чем 99 процентов избирательных протоколов президент России Владимир Путин, согласно данным ЦИК РФ, набирает 87,33% голосов.




Николай Харитонов (КПРФ) заручился поддержкой 4,31% российских избирателей, в то время как глава ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,19% голосов, а кандидат от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков — 3,79% процента от общего числа выразивших свое волеизъявление россиян.

Как пишет РИА Новости, после обработки всех 100% протоколов Владимир Путин уверенно побеждает в Коми, Туве, Приморье, ЕАО, Псковской, Ярославской, Кемеровской, Иркутской, Томской и Владимирской областях, Республике Алтай, а также Чеченской Республике. В последней президент России набрал 98,99 процентов голосов избирателей.

Победу Путина на прошедших с 15 до 17 марта признали также все трое его соперников, отметив, что это стало историческим результатом. И действительно, как сообщает РБК, число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина уже превысило в общей сложности 58 млн человек — это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года.

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#цик
#выборы
#президент
#владимир путин
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РИА Новости: Нетаньяху обвинил Запад в потере совести и памяти о Холокосте
18 марта 2024, 05:50

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил страны Запада в том, что они забыли о »монстрах из ХАМАС" и выдвинули ложные обвинения в адрес Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам премьера, которые приводит британское издание Financial Times, политики, делающие подобные заявления, забыли о самой страшной резне со времен холокоста.
Нетаньяху не назвал конкретных имен, но отметил, что настаивающие на проведении выборов представители международного сообщества понимают, что это парализует страну на полгода и приведет к прекращению операции ЦАХАЛ против палестинских радикалов из движения ХАМАС.

Подобный выпад премьер-министра Израиля стал ответом на критику лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, который призвал избавиться от Нетаньяху из-за его коалиции с крайне правыми экстремистами. Шумер считает, что израильский премьер готов идти на большие жертвы среди гражданского населения сектора Газа, что привело к потере поддержки Израиля во всем мире.

8 февраля американский президент Джо Байден подписал меморандум, согласно которому страны, которым США предоставляет вооружение, должны давать письменные заверения. Странам, участвующим в конфликтах, дали 45 дней со дня подписания меморандума, чтобы дать заверения. Остальные государства могут сделать это в течение 180 дней. В случае неподписания документа США вправе прекратить осуществление военной помощи.

Израилю, который в настоящее время состоит в конфликте, власти США установили срок до середины марта. Теперь государству предстоит решить, кто в правительстве поставит подпись.

Напомним, что 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.

Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита, предоставляя доказательства того, что террористическая группировка размещает операционные базы под больницами, запускает ракеты из школ и убежищ, строит туннели под детскими спальнями, хранит оружие в школах и мечетях и вокруг них, а также внедряется в ряды гражданского населения в условиях продолжающейся войны.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил три четверти батальонов боевиков-террористов ХАМАС. По словам Нетаньяху, до завершения операции осталось от одного до двух месяцев.

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#биньямин нетаньяху
#израиль
#обвинение
#хамас
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Посол Антонов: США не откажутся от проекта «анти-Россия» после победы Путина
18 марта 2024, 05:24

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

Соединённые Штаты не откажутся от реализации проекта «анти-Россия» после победы на президентских выборах Владимира Путина. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Чтобы они поздравили президента с победой, это рак должен на горе свистнуть. Американцы не откажутся от своего проекта "анти-Россия"», — с уверенностью заявил Антонов.

Глава посольства РФ также сообщил, что российская дипмиссия уже в понедельник 18 марта пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности во время проведения выборов.

Кроме того, по словам Анатолия Антонова, очевидно, что США, поставляя Украине все новые и новые вооружения, по существу напрямую участвуют в конфликте. Так дипломат прокомментировал недавние попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Белгородской и Курской областей РФ, в том числе и с применением американской бронетехники.

Ранее Антонов сообщил в эфире Первого канала о том, что российское диппредставительство располагает информацией о планах провести антироссийские акции около российских посольств и консульств во время президентских выборов. Имелись в том числе и сведения, что будет предпринята попытка проникнуть на территорию посольства с целью осложнить выборы.

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#сша
#россия
#посол
#выборы
#владимир путин
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«Известия»: Голосование на выборах президента РФ завершилось
18 марта 2024, 05:02

Фото: iStock/mirsad_saradjlic

Голосование на выборах президента РФ завершилось, последними закрылись избирательные участки в Латинской Америке, сообщает 18 марта газета «Известия». Участки, расположенные в российских диппредставительствах в Гватемале, Коста-Рике, Мексике и Никарагуа, закрылись в 20:00 по местному времени (05:00 мск).
Ранее стало известно, что президенты Никарагуа и Венесуэлы одними из первых поздравили Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства.

Как заявил МИД Венесуэлы, лидер боливарианской республики Николас Мадуро от имени всего венесуэльского народа поздравил президента России «с триумфом». Он выразил признание «славному русскому народу за глубокую приверженность демократии, которая выразилась в масштабном участии в выборах».

Президент Никарагуа Даниэль Ортега также назвал победу Путина триумфом, добавив, что это происходит во времена насилия и нестабильности в мире, и рассматривается как вклад в то, чтобы «продолжать в лучших условиях создание будущего». Его слова приводит портал 19digital.

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#венесуэла
#россия
#голосование
#выборы
#президент
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Europe 1: Макрон оказал услугу России заявлениями об отправке войск на Украину
18 марта 2024, 04:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину лишь играют на руку Москве, заявил депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар в эфире телеканала Europe 1.
По его словам, своими высказываниями Макрон рассчитывал сформировать «стратегическую двусмысленность» по украинскому вопросу.

«Результат, который был получен, оказался прямо противоположным, поскольку почти все страны Евросоюза и НАТО сказали: "Не может быть и речи об отправке войск на территорию Украины" <...> И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики, так как он продемонстрировал раскол в ЕС и НАТО по этому вопросу», — заявил парламентарий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине. По словам политика, сила Франции заключается в ее способности сделать это. В то же время Макрон дал понять, что не хочет развития такого сценария и не будет его «инициировать». Президент Франции добавил, что многие европейские страны поддерживают линию Парижа и «должны быть готовы к любому сценарию».

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#россия
#франция
#украина
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Польша объявила о незаконности выборов в России
МИД Польши: Российские выборы нельзя считать свободными, законными и честными
18 марта 2024, 04:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президентские выборы в России не считаются легитимными, свободными и справедливыми, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Министерство заявило, что выборы проводились на «временно оккупированной территории Украины», что, по мнению польской стороны, нарушает международное право. МИД также добавило, что голосование проходило «в условиях жесточайших репрессий против граждан».

«Польша решительно осуждает подобные действия», – заявили в министерстве.

Ранее The Telegraph сообщила, что глава британской минобороны «обвинил российского лидера Владимира Путина в краже выборов».Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения. «Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали», – подчеркнула она.

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