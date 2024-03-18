Глава Узбекистана Мирзиёев поздравил Путина с одержанной на выборах победой

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой, которую он одержал по итогам прошедших 15-17 марта выборов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне и от всей души пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, больших успехов на своём посту, а народу России — успехов и процветания под управлением своего лидера, указано в сообщении.
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