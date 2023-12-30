Основатель правящей партии Грузии Иванишвили сообщил о возвращении в политику

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Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил о возвращении в политику.
В 2012 году Иванишвили пришёл в политику, победив на выборах «Грузинской мечты» и став премьер-министром страны. Через год он подал в отставку и ушёл из политики, поскольку, по его словам, выполнил свою миссию и смог сменить власть. Затем в 2018 году он вновь вернулся в политику, поскольку «Грузинская мечта» оказалась на грани распада.
Спустя три года он вновь решил вернуться в политику. В настоящее время его главной миссией является восстановление оппозиции, поскольку у неё всегда была функция контроля правящей партии Грузии.
По словам Иванишвили, полное уничтожение оппозиции может привести к расслаблению правящей партии, а также повлечёт за собой развитие коррупции в стране.
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Спустя три года он вновь решил вернуться в политику. В настоящее время его главной миссией является восстановление оппозиции, поскольку у неё всегда была функция контроля правящей партии Грузии.
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Анастасия Чинкова