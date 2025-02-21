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«Особое отношение»: Захарова показала фото павлина в ожидании пресс-конференции Лаврова

Мария Захарова опубликовала фото павлина, «ожидающего» Сергея Лаврова
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в работе саммита глав МИД стран G20, проходящего в ЮАР. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала фотографию величественного павлина, который словно ожидает начала пресс-конференции главы российской дипломатии.
В своём телеграм-канале спикер российского МИД напомнила, что это далеко не первый случай, когда эти царственные птицы проявляют повышенное внимание к делегации России.

«Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот ходит и как бы спрашивает: "А Сергей Викторович выйдет?" Выйдет, выйдет. Отработает сейчас "двадцатку", проведет двусторонние встречи и обязательно выйдет»,— написала Захарова.

Фото: Телеграм @MariaVladimirovnaZakharova

В качестве подтверждения своих слов дипломат привела в пример похожий случай в Душанбе на саммите глав МИД стран СНГ, на котором Лавров побывал в мае 2022 года. Тогда речь министра прервали раздавшиеся неподалёку крики павлинов.

«Понравилось»,— сказал глава МИД РФ, комментируя ситуацию, и рассмеялся.

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«Не поеду»: Трамп опроверг информацию о предстоящем визите в Москву на День Победы
Трамп: Визит в Москву в дни празднования 80-летия Победы не планируется
22 февраля 2025, 07:18

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вновь избранный президент США Дональд Трамп опроверг информацию о готовящемся визите в Москву в дни празднования 80-летия победы союзников во Второй мировой войне.
Об этом сообщили корреспонденты пула Белого дома. Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг наличие договорённостей о визите американского лидера в Россию на 9 Мая. Ранее сообщение о том, что «новый-старый» хозяин Белого дома посетит Москву в дни праздничных торжеств появилось на страницах французского журнала Le Point.

«Нет, я не поеду», — вполне определённо сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Что касается предстоящей встречи российского и американского президентов, то она пройдёт раньше их возможных визитов в Вашингтон и Москву соответственно. Об этом ранее сообщил Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Однако, по словам представителя Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп уже обменялись взаимными приглашениями.

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Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Лаврова и председателя СФ Матвиенко
22 февраля 2025, 04:56

Фото: iStock/george tsartsianidis

Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом рассказали на телеканале A Haber.
«Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля - председатель Совета Федерации Матвиенко», — говорится в сообщении.

О причинах визита представителей РФ пока не уточняется. К тому же нет информации о том, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встречаться с Лавровым.

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#россия
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#турция
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«Плавился, как эскимо»: Путин рассказал, почему «Орешник» не создали раньше
Путин рассказал, почему «Орешник» не создали раньше
21 февраля 2025, 22:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Выступая на Форуме будущих технологий, президент России Владимир Путин объяснил, почему баллистическая ракетная система средней дальности «Орешник» не была создала раньше. Боеголовки созданы из уникальных материалов, которых в прежние времена ещё просто не существовали.
Эти материалы, созданные с помощью новейших технологий, способны выдерживать температуры, сравнимые с теми, которые фиксируются на поверхности Солнца, отметил российский лидер.

О разработке такой системы задумывались еще в конце 80-х годов, рассказал президент. Это было в то время, когда советские учёные проектировали систему планирующего блока «Авангард».

«Ещё в конце 80-х годов прошлого века задумывались, чтобы сделать такие системы, но не могли, потому что не было материалов. Вот в чем проблема. Сделали образец, а он летит и плавится, как эскимо», — сказал российский лидер.

18 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил на выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), что иностранцы проявляют большую заинтересованность в российском «Орешнике».

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#лидер
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Лавров: Не все члены НАТО разделяют «хотелки» Зеленского
Лавров назвал «вакханалией» действия генерального секретаря НАТО Рютте
21 февраля 2025, 22:18

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает Зеленского стоять на своем вплоть до начала переговоров по Украине. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге Лавров сказал, что, по данным российской стороны, Рютте подчеркивает недопустимость для Киева даже каких-либо намеков на смягчение позиции и «тем более, как они говорят, территориальных уступок».

Лавров считает, что Рютте злоупотребляет своими функциональными обязанностями, назвал его действия «вакханалией», отметив, что такую непримиримую и кровожадную позицию по Украине разделяют далеко не все члены Североатлантического альянса.

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Писатель Стивен Кинг назвал Дональда Трампа и Илона Маска «недоумками»
21 февраля 2025, 21:53

Стивен Кинг (Фото: Инстаграм* @stephenking)

Популярный американский писатель Стивен Кинг, который в ноябре покинул X из-за «токсичной» атмосферы, вернулся в социальную сеть, чтобы обозвать президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.
«Я вернулся! Соскучились?», — написал Стивен Кинг.

При этом он назвал 47-го президента США «недоумком», отметив, что «это вдвойне относится к Илону!». В ответ на оскорбление Маск ответил, что действительно скучал по литератору. Другое сообщение основатель компании SpaceX решил не комментировать.

Пока неизвестно, будет ли писатель продолжать активно публиковаться в социальной сети. В ноябре, после того как Дональд Трамп одержал победу на выборах, Кинг заявил, что больше не будет использовать эту площадку. Ранее Стивен многие годы поддерживал демократов и критиковал кандидатуру Трампа еще до его первой победы на выборах в 2016 году.

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