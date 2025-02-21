«Особое отношение»: Захарова показала фото павлина в ожидании пресс-конференции Лаврова

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в работе саммита глав МИД стран G20, проходящего в ЮАР. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала фотографию величественного павлина, который словно ожидает начала пресс-конференции главы российской дипломатии.
В своём телеграм-канале спикер российского МИД напомнила, что это далеко не первый случай, когда эти царственные птицы проявляют повышенное внимание к делегации России.
Фото: Телеграм @MariaVladimirovnaZakharova
В качестве подтверждения своих слов дипломат привела в пример похожий случай в Душанбе на саммите глав МИД стран СНГ, на котором Лавров побывал в мае 2022 года. Тогда речь министра прервали раздавшиеся неподалёку крики павлинов.
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«Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот ходит и как бы спрашивает: "А Сергей Викторович выйдет?" Выйдет, выйдет. Отработает сейчас "двадцатку", проведет двусторонние встречи и обязательно выйдет»,— написала Захарова.
Фото: Телеграм @MariaVladimirovnaZakharova
В качестве подтверждения своих слов дипломат привела в пример похожий случай в Душанбе на саммите глав МИД стран СНГ, на котором Лавров побывал в мае 2022 года. Тогда речь министра прервали раздавшиеся неподалёку крики павлинов.
«Понравилось»,— сказал глава МИД РФ, комментируя ситуацию, и рассмеялся.
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Александр Бойцов