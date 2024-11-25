Макрон мог передать записку Лаврову на саммите G20

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита G20 мог передать главе МИД России Сергею Лаврову записку. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.
Он отметил, что Лавров присутствовал на саммите «Большой двадцатки» 18-19 ноября. В какой-то момент к нему подбежал Макрон, поздоровался и, как предполагает Карасев, передал ему записку в Кремль.
Также политолог отметил, что Россия не пребывает в состоянии дипломатической изоляции, что подтверждается участием страны в международных мероприятиях и поддержкой других государств.
С 18 по 19 ноября прошёл саммит G20 в Бразилии. В ходе совместного фотографирования Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус, и с широкой улыбкой протянул Лаврову руку. Российский министр ответил на жест, после чего они обменялись несколькими фразами.
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Также политолог отметил, что Россия не пребывает в состоянии дипломатической изоляции, что подтверждается участием страны в международных мероприятиях и поддержкой других государств.
С 18 по 19 ноября прошёл саммит G20 в Бразилии. В ходе совместного фотографирования Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус, и с широкой улыбкой протянул Лаврову руку. Российский министр ответил на жест, после чего они обменялись несколькими фразами.
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Анастасия Чинкова