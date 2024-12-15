ЮАР не может повлиять на решение МУС для приглашения Путина на саммит G20

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Южно-Африканская республика (ЮАР) пока не может оказать влияние на ордер Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России Владимира Путина, чтобы пригласить его на саммит G20. Об этом в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.
Он подчеркнул, что правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. В настоящее время не представляется возможным повлиять на решение МУС.
Напомним, что в августе 2023 года Путин принял участие в XV саммите БРИКС по видеосвязи, поскольку МУС выдан в отношении российского лидера ордер на арест. Очно на саммит в ЮАР прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.
Саммит G20 пройдёт 21-22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге.
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Напомним, что в августе 2023 года Путин принял участие в XV саммите БРИКС по видеосвязи, поскольку МУС выдан в отношении российского лидера ордер на арест. Очно на саммит в ЮАР прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.
Саммит G20 пройдёт 21-22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге.
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Анастасия Чинкова