Осуждённый экс-премьер Казахстана Масимов попросил Токаева о помиловании

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Бывший премьер-министр и экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов обратился к президенту республики Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помиловании. Политик осуждён по статье о государственной измене после протестов в январе 2022 года.
Об этом сообщает агентство «Информбюро» со ссылкой на КНБ Казахстана. В настоящее время Масимов, которого следователи считают главным организатором массовых протестов в Казахстане, находится в следственном изоляторе КНБ. Он осуждён за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий.
В комитете нацбезопасности подтвердили, что осуждённым направлено ходатайство о помиловании на имя президента Казахстана. При этом в отношении Масимова ещё продолжается досудебное расследование по делу о взяточничестве и об отмывании денег.
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