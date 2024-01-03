Президент Токаев: Казахстану пытались навязать модель двоевластия

Фото: сайт Кремля
В Казахстане наблюдались попытки со стороны определённых политических сил навязать стране модель двоевластия. Это происходило после того, как в 2019 году свой пост покинул президент Нурсултан Назарбаев.
Об этом рассказал нынешний казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. В беседе с изданием Egemen Qazaqstan действующий президент отметил, что действия представителей неких политических кругов в этом направлении отличались целенаправленностью и высокой степенью организованности.
По его словам, в те годы политические манипуляторы сумели создать некий параллельный центр власти. Токаев напомнил, что тогда в республике наряду с президентом и верховным главнокомандующим действовал также председатель Совета безопасности в лице бывшего президента. Это явилось причиной некой властной коллизии и стало одной из предпосылок массовых беспорядков в январе 2022 года.
Он рассказал, что в те дни прямо заявил Назарбаеву, на протяжении 30 лет руководившему Казахстаном, об опасности любых политических игрищ, которые могут привести страну к краху. Не должно быть в республике старшего и младшего президентов, заключил нынешний лидер страны.
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По его словам, в те годы политические манипуляторы сумели создать некий параллельный центр власти. Токаев напомнил, что тогда в республике наряду с президентом и верховным главнокомандующим действовал также председатель Совета безопасности в лице бывшего президента. Это явилось причиной некой властной коллизии и стало одной из предпосылок массовых беспорядков в январе 2022 года.
«Потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия — тандема», — пояснил Токаев.
Он рассказал, что в те дни прямо заявил Назарбаеву, на протяжении 30 лет руководившему Казахстаном, об опасности любых политических игрищ, которые могут привести страну к краху. Не должно быть в республике старшего и младшего президентов, заключил нынешний лидер страны.
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Александр Бойцов