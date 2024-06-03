Казахстан вывел «Талибан»* из списка террористов для экономического сотрудничества

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Казахстан исключил «Талибан»* из своего списка террористов с целью усиления экономических связей с Афганистаном. Об этом объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своем официальном сайте.
«Мы исключили талибов из террористического списка, исходя из важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном, понимая, что этот режим будет долгосрочным фактором», — заявил он на встрече со спикерами парламентов стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Токаев также подчеркнул, что вовлечение Афганистана в межрегиональные связи является стратегической задачей для Казахстана.
Правительство страны приняло решение убрать «Талибан» из списка запрещенных организаций 29 декабря 2023 года. Это решение было обосновано тем, что движение не входит в список террористических организаций, признанных Советом Безопасности ООН.
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*запрещенная в России террористическая организация
Артем Кузьмин