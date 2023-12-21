Заключённый за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что США бросили его

У детей из поезда, следовавшем из Тюмени в Адлер, в котором умерла 12-летняя девочка, выявлен грипп А. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Напомним, в поезде Тюмень — Адлер обнаружили обездвиженную 12-летнюю школьницу. Помимо этого, с поезда в Саратовской области сняли более 100 детей, около 30 из них госпитализировали.



Всех детей направили на автобусах в инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. По данным Роспотребнадзора, у детей выявили грипп А, который является самым распространенным видом.



Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку в лагере «Олимпийская ребячка», где отдыхали заболевшие дети.



Сообщается, что группа из 125 детей возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.



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Элина Позднякова