Заключённый за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что США бросили его

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Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан заявил, что чувствует себя «брошенным» властями Штатов. Пол считает, что решение Белого дома не добавлять его в сделки по обмену это «серьезное предательство». Об этом он рассказал телеканалу BBC в телефонном разговоре.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Защита заявляет, что он стал жертвой провокации: Полу передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Американец в последнем слове сказал, что шпионажем не занимался. Мужчину приговорили к 16 годам колонии.
«Я знаю, что у США есть самые разные предложения, но они не те, чего хотят русские. Поэтому они перебирают варианты, чтобы посмотреть, какой из них сработает. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь проходит», – поделился заключенный.
Ранее сообщалось, что в США мужчину оправдали и отменили приговор после 48 лет тюрьмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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