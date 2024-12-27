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Осуждённый в России американец передавал США данные для генетического скрининга россиян

ФСБ: Спектор передавал США сведения для системы генетического скрининга россиян
Фото: iStock/Mongkolchon Akesin

Фото: iStock/Mongkolchon Akesin

Гражданин США Джин (Евгений) Спектор, приговорённый в России к 15 годам за шпионаж, передавал Вашингтону данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга россиян. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.


Отмечается, что американец действовал в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческом организации. Он собирал и передавал сведения по биотехнологической и биомедицинской тематикам, включающие в себя государственную тайну, с целью последующего создания в США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.

24 декабря Мосгорсуд приговорил Спектора к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 14 млн рублей.

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#шпион
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Словакия сделала Украине предложение по решению конфликта
Глава МИД Бланар: Словакия может предоставить Украине площадку для переговоров
27 декабря 2024, 12:08

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Словакия предлагала Украине стать площадкой для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава словацкого МИД Юрай Бланар.
«Словацкая дипломатия готова таким образом активно посодействовать мирному процессу, о такой возможности мы сообщили также украинским партнерам на совместном заседании словацкого кабмина и украинского правительства в начале октября 2024 года в Ужгороде», — написал Бланар на своей странице в соцсети.
22 декабря президент России Владимир Путин в Кремле принял Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве. Напомним, что словацкий премьер выступает против поставок вооружения Украине и её членства в НАТО.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщал, что Россия получила несколько предложений от разных стран стать площадкой для возможной встречи Путина и избранного главы США Дональда Трампа.

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#рф
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«Катитесь в ад»: Трамп обратился к помилованным Байденом преступникам
Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад
27 декабря 2024, 11:51

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в отношении 37 заключенных. Он пожелал им «катиться в ад».
Ранее Белый дом сообщил, что пока ещё действующий президент США Джозеф Байден смягчил наказание для 37 из 40 преступников, приговорённых к смертной казни на федеральном уровне. Он заменил приговор на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

В своей социальной сети будущий американский лидер подверг едкой критике «сонного Джо Байдена», пожалевшего «самых жестоких преступников», убивавших, насиловавших и грабивших, но, как ни удивительно, получивших помилование. Избранный президент отказался желать им весёлого Рождества, как это принято, и посоветовал отправляться в ад.

Трамп также поздравил с христианским праздником своих коллег-соперников из Демократической партии, назвав их «сумасшедшими радикально-левыми» политиками.

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#джозеф байден
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Трамп всерьез претендует на Канаду, Гренландию и Мексику — политолог Васильев
Политолог Васильев: Приход Трампа может спровоцировать большой передел границ
27 декабря 2024, 11:35

Фото: istockphoto/dikobraziy

С возвращением в Белый дом бывшего и будущего президента США Дональда Трампа может начаться большой передел границ государств. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Так он в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявления будущего американского лидера о желании присоединить к Соединённым Штатам Канаду, Мексику, Гренландию, а также установить контроль над Панамским каналом.

По словам эксперта, мир постепенно приходит в движение, а господство провозглашённой в начале 1990-х неолиберальной глобализации сходит на нет. Именно отсюда желание Трампа обозначить зону влияния США.

«Если сегодня Америка может изменять границы, получается, мы тоже. А что, распад СССР — это разве навсегда, что ли?» — задался вопросом Васильев.

По мнению политолога, любые границы могут быть «подвинуты». Он допустил, что Вашингтон присоединит новые территории уже после окончания президентского срока Трампа, дело могут закончить его последователи. При этом России следует оставаться, как говорят, «в тренде», заключил эксперт.

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#интервью
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Хинштейн надел форму с погонами на встречу с жителями Курской области
27 декабря 2024, 11:26

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пришёл на встречу с жителями региона, находящимися в пунктах временного размещения, в форме с погонами. Соответствующее видео он представил в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что глава региона одел форму, напоминающую офисный китель ВС РФ оливкового цвета с погонами без знаков отличия. На груди видны нашивки с фамилией, инициалами и должностью Хинштейна.

Отмечается, что чиновник окончил Московский университет МВД РФ по специальности «правоведение». Он имеет звание младшего лейтенанта внутренней службы. Однако форма внутренней службы МВД отличается от той, что была на Хинштейне во время встречи с курянами. Его форма также напоминает верхний элемент офисной формы государственного советника.

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#одежда
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Медведев раскрыл, к чему приведет прямой конфликт США и РФ
Медведев: прямой конфликт США и РФ перерастёт в мировую ядерную войну
27 декабря 2024, 10:58

Фото: iStock/donfiore

После завершения гибридной войны Запада против РФ, Москве следует игнорировать США, так как конфликт с Штатами обходится дорого, и может привести к ядерной войне. Так считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Тут всё просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно — прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Европа по окончании гибридной войны Запада против РФ должна быть наказана. И для этого нужно использовать политические, экономические и всевозможные гибридные средства. По словам Медведева, Европа стала главным оплотом русофобии в мире и стала инициатором срыва стамбульских переговоров.

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#европа
#telegram
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#рф
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Медведев призвал наказать Европу после гибридной войны против РФ
Медведев: после гибридной войны против РФ стоит «наказать Европу»
27 декабря 2024, 10:46

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Европа по окончании гибридной войны Запада против РФ должна быть наказана, так считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию, которая принесла её гражданам колоссальные убытки», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что европейские страны «кормила всех самых оголтелых демонов войны» и не считалась с многочисленными потерями конфликтующих сторон.

Таким образом, Медведев считает, что Европа «должна быть наказана». И для этого нужно использовать политические, экономические и всевозможные гибридные средства.

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#европа
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#telegram
#зеленский
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Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать моряков с тонущего «Урса Майор»
Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать моряков с «Урсы Майор»
27 декабря 2024, 10:45

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе нельзя прощать случай с тонущими российскими моряками с судна «Урса Майор», которых отказалось принимать на борт судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
Также Медведев отметил, что после завершения гибридной войны Запада против России, Европу следует наказать всеми доступными средствами, поэтому необходимо помогать всем деструктивным процессам, которые там происходят.

Политик подчеркнул, что такие жёсткие меры связаны с тем, что норвежское судно отказалось взять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков.

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Вучич: Европа в целом теряет вес в мире
27 декабря 2024, 10:30

Фото: iStock/sinonimas

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа теряет вес в мире. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
«Мы ежедневно слышим, что Украина обязательно должна победить. Но так ли поступает и Европа? Нет», — отметил Вучич.

По его словам, для завершения украинского конфликта нужен другой, более рациональный подход.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что многие из идей КНР могут стать основными в процессе решения конфликта на Украине. Также посол РФ отметил, что с начала конфликта Китай занимает взвешенную позицию, учитывающую его международный, исторический и цивилизационный контекст. В числе идей значится создание «Группы друзей мира» под эгидой ООН, которая разберет украинский кризис.

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Володин: Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год
27 декабря 2024, 09:25

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости пересмотра учебной нагрузки на школьников в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
​В ходе обсуждения проблемы высокой загруженности детей, которые в среднем тратят на учебу от 8 до 10 часов в день, Володин отметил, что более 50% из более чем 10 тысяч комментариев, полученных в результате опроса, подтверждают чрезмерную нагрузку на учащихся.

Среди основных причин, влияющих на высокую учебную нагрузку, выделены:

• Сложные домашние задания и их объем;

• Перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов;

• Внеурочная деятельность;

• Шестидневная учебная неделя;

• Обучение во вторую смену.

Володин подчеркнул, что со стороны экономики существует понимание необходимости изменения подхода к учебной нагрузке в школах. Он анонсировал, что вопрос о снижении нагрузки на школьников будет включен в число приоритетов на 2025 год, и совместно с Правительством будут выработаны соответствующие решения.

«Важно, чтобы получение знаний было здоровым», — отметил председатель Госдумы.

Володин рассказал о работе над поручением Путина по бойцам СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#володин
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