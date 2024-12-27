Осуждённый в России американец передавал США данные для генетического скрининга россиян

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Гражданин США Джин (Евгений) Спектор, приговорённый в России к 15 годам за шпионаж, передавал Вашингтону данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга россиян. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Отмечается, что американец действовал в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческом организации. Он собирал и передавал сведения по биотехнологической и биомедицинской тематикам, включающие в себя государственную тайну, с целью последующего создания в США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.
24 декабря Мосгорсуд приговорил Спектора к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 14 млн рублей.
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