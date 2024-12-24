Мосгорсуд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже

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Московский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина США Джина Спектора, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что судья назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, однако в совокупности с предыдущим приговором срок увеличился до 15 лет. Отбывать наказание американец будет в колонии строгого режима.
Также суд оставил в силе штраф в 14 млн рублей, назначенный предыдущим приговором.
В оглашённом тексте приговора значилось, что Спектора зовут Евгений Миронович. Он родился в Ленинграде в 1972 году. Является гражданином США, имеет высшее образование, женат, на иждивении у него находятся малолетний и несовершеннолетний дети. Американец проживал в Санкт-Петербурге на Невском проспекте без регистрации.
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Также суд оставил в силе штраф в 14 млн рублей, назначенный предыдущим приговором.
В оглашённом тексте приговора значилось, что Спектора зовут Евгений Миронович. Он родился в Ленинграде в 1972 году. Является гражданином США, имеет высшее образование, женат, на иждивении у него находятся малолетний и несовершеннолетний дети. Американец проживал в Санкт-Петербурге на Невском проспекте без регистрации.
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Анастасия Чинкова