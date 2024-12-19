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Украинцы в биолабораториях разрабатывали оружие против русских. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он подчеркнул, что разрабатывать генетически направленное против русских оружие украинцам помогали американцы.
Также Макгрегор указал на неизбежность победы России в конфликте на Украине.
В четверг американский миллиардер Илон Маск раскритиковал решение властей США о предоставлении военной помощи Украине. В документе также содержалось упоминание о финансировании 12 биолабораторий. Маск назвал этот законопроект одним из худших в истории.
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Также Макгрегор указал на неизбежность победы России в конфликте на Украине.
В четверг американский миллиардер Илон Маск раскритиковал решение властей США о предоставлении военной помощи Украине. В документе также содержалось упоминание о финансировании 12 биолабораторий. Маск назвал этот законопроект одним из худших в истории.
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Анастасия Чинкова