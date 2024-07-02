Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит оснований для общего запрета никаба

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Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит достаточных оснований для запрета никаба. Об этом сообщает пресс-служба муфтията Дагестана.
Вчера, 1 июля, Муфтий республики Ахмед Абдулаев заявил, что в Дагестане на днях планируется принять фетву о запрете ношения никаба.
После детального анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв не нашел оснований для вынесения решения о всеобщем запрете головного убора. Однако отмечается, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на его ношение.
После произошедших терактов против ношения никаба высказался глава Республики Сергей Меликов. Он отметил, что никаб не свойственен народам Кавказа и представляет собой угрозу безопасности.
Никаб — это женский головной убор, который скрывает лицо, за исключением глаз. Как правило, черного цвета. Появился он еще в доисламские времена, однако сейчас его носят исключительно мусульманки.
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После детального анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв не нашел оснований для вынесения решения о всеобщем запрете головного убора. Однако отмечается, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на его ношение.
После произошедших терактов против ношения никаба высказался глава Республики Сергей Меликов. Он отметил, что никаб не свойственен народам Кавказа и представляет собой угрозу безопасности.
Никаб — это женский головной убор, который скрывает лицо, за исключением глаз. Как правило, черного цвета. Появился он еще в доисламские времена, однако сейчас его носят исключительно мусульманки.
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Дарья Осипова