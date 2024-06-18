«Известия»: иностранцам из нежелательных организаций предлагают запретить въезд

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Генеральная прокуратура Российской Федерации предложила запретить въезд, проживание и пребывание в России иностранным гражданам, участвующим в деятельности нежелательных организаций. Об этом пишут «Известия».
Предлагается внести дополнения в один из пунктов законопроекта Министерства внутренних дел РФ с предложениями по ужесточению миграционного законодательства. Утверждается, что документ уже разослан по ведомствам на согласование.
Газета пишет, что было предложено запретить въезд и пребывание в РФ тем, кто выступает за «насильственное изменение основ конституционного строя». Такой подход необходим для защиты важных в России ценностей.
Ограничения коснутся иностранных граждан и лиц без гражданства, которые участвуют «в деятельности иностранной или международной НПО».
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года по искам прокуроров государству было возвращено 20 стратегически важных предприятий, которые незаконно оказались в собственности иностранных резидентов и использовались ими в ущерб интересам России. Их активы оцениваются более чем в 370 млрд рублей.
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Газета пишет, что было предложено запретить въезд и пребывание в РФ тем, кто выступает за «насильственное изменение основ конституционного строя». Такой подход необходим для защиты важных в России ценностей.
Ограничения коснутся иностранных граждан и лиц без гражданства, которые участвуют «в деятельности иностранной или международной НПО».
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года по искам прокуроров государству было возвращено 20 стратегически важных предприятий, которые незаконно оказались в собственности иностранных резидентов и использовались ими в ущерб интересам России. Их активы оцениваются более чем в 370 млрд рублей.
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Дарья Осипова