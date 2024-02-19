Отец погибшего механика Курьянова не верит в смерть перебежчика Кузьминова

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Отец бортмеханика Никиты Курьянова, погибшего после того, как Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 на Украину, не верит в смерть перебежчика. Он хочет дождаться официального подтверждения от федеральных СМИ.
В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.
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Александр Бойцов