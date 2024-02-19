Угнавший военный вертолёт Кузьминов найден мёртвым в Испании

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В Испании обнаружили мёртвым угнавшего российский вертолёт лётчика Максима Кузьминова, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, труп Кузьминова обнаружили 17 февраля в муниципалитете Вильяхойоса.
Сообщается, что в мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. При этом, отмечается, что полиция пока не раскрывает личность погибшего, однако, предположительно, это именно Максим Кузьминов.
Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.
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Сообщается, что в мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. При этом, отмечается, что полиция пока не раскрывает личность погибшего, однако, предположительно, это именно Максим Кузьминов.
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Евгения Парфентьева