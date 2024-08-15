Отменят православную церковь? Зеленский анонсировал радикальные изменения на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке нового решения. Оно будет направлено на укрепление «духовной независимости» страны.
Как передают «Известия», президент Украины Владимир Зеленский пока не уточнил детали предстоящих изменений. Тем не менее это вызвало живую дискуссию в СМИ. Заявления украинского президента косвенно указывают на возможный запрет канонической Украинской православной церкви.
Это заявление последовало после требований руководства Киево-Печерской лавры к монахам УПЦ освободить часовню. В конце июля депутаты партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» блокировали трибуну Рады с требованием запрета УПЦ, предъявив обвинения в адрес церкви в работе на спецслужбы России.
Ранее, 14 августа, Зеленский также прокомментировал ситуацию с вооруженными формированиями Украины в Курской области.
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Это заявление последовало после требований руководства Киево-Печерской лавры к монахам УПЦ освободить часовню. В конце июля депутаты партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» блокировали трибуну Рады с требованием запрета УПЦ, предъявив обвинения в адрес церкви в работе на спецслужбы России.
Ранее, 14 августа, Зеленский также прокомментировал ситуацию с вооруженными формированиями Украины в Курской области.
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Елена Перлова