Вечером командир роты 130-го батальона территориальной обороны Украины Виктор Баранов сообщил, что новобранцы, мобилизованные военными комиссариатами, не готовы к службе на передовой.
По его словам, в распоряжение роты поступило 45 новобранцев, из которых десять были направлены в тыловое обеспечение уже через три дня из-за состояния здоровья. Об этом рассказал сообщил командир роты 130-го батальона теробороны Виктор Баранов.
Он выразил недовольство действиями ТЦК и учебных центров, считая их действия формальными и недостаточно подготовленными для обеспечения боеспособности войск.
Напомним, всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в 2022 году после начала специальной военной операции. В мае 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.
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«Мы получаем людей, которые еле передвигаются. Один из тактических медиков потерял сознание, хотя и не был ранен», — отметил Баранов в интервью ТСН.ua.
Он выразил недовольство действиями ТЦК и учебных центров, считая их действия формальными и недостаточно подготовленными для обеспечения боеспособности войск.
Напомним, всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в 2022 году после начала специальной военной операции. В мае 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.
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Елена Перлова