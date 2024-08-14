Главу киевского режима Владимира Зеленского могут убить в ближайшее время его же хозяева, предположил в эфире «России 1» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Я надеюсь, что до того, как мы до него доберемся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время», — сказал генерал-майор.
Алаудинов добавил, что Зеленский является «просроченным наркоманом», и нормально относиться к главе киевского режима может только «такое же животное».
Ранее Алаудинов сообщал, что в небе над Курской областью не была замечена авиация Украины. Он также отмечал, что в рядах противника, если судить по речи, действовали иностранные наемники.
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