Появились подробности о семье, в которой двухлетняя девочка отравилась метадоном

Фото: istock / DedMityay
Отцу двухлетней девочки, которая отравилась метадоном в подмосковном Красногорске, может грозить 15 лет тюремного заключения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетнего».
Как сообщает телеграм-канала SHOT, 38-летний мужчина Николай Давыдов в 2000-х уже был судим за наркотики. После условного обсуждения он попадался с гашишем и подозревался в краже.
За жизнь ребенка сейчас борются врачи московской клиники. Сообщается, что девочка могла отравиться метадоном, привезенным из Ставрополя.
Ранее сообщалось, что Астрахани минимум 25 человек отравились синтетическим наркотическим веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Новороссийске обнаружили труп четвёртого погибшего в результате шторма
Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам колонии
Москвич обнаружил в стейке из «Мираторга» трёхсантиметровую иглу
За жизнь ребенка сейчас борются врачи московской клиники. Сообщается, что девочка могла отравиться метадоном, привезенным из Ставрополя.
Читайте также:
В Новороссийске обнаружили труп четвёртого погибшего в результате шторма
Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам колонии
Алина Юрчак