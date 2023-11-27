В Новороссийске обнаружили труп четвёртого погибшего в результате шторма

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В Новороссийске обнаружили тело четвёртого погибшего в результате шторма, накрывшего Россию, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в Новороссийске — в районе озера Солёное у Суджукской косы. Опознать личность погибшего пока что не удалось, однако, сообщается, что на вид ему около 40 лет.
Напомним, вечером 26 ноября на Крымское побережье и Краснодарский край обрушился сверхсильный шторм. В настоящий момент сотни тысяч человек остаются без воды и света. Многие потеряли дома, дорогие в городах и деревнях полностью разрушены.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, в некоторых частях региона введён режим чрезвычайной ситуации.
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Напомним, вечером 26 ноября на Крымское побережье и Краснодарский край обрушился сверхсильный шторм. В настоящий момент сотни тысяч человек остаются без воды и света. Многие потеряли дома, дорогие в городах и деревнях полностью разрушены.
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Евгения Парфентьева