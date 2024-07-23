Овечкин отреагировал на покушение на Трампа

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом спортсмен высказался на канале Амирана Сардарова на YouTube.
Хоккеист назвал произошедшее тупостью. Он отметил, что не понимает, как можно лишить человека жизни.
Спортсмен добавил, что не любит обсуждать политику в США. Однако подчеркнул, что всего его американские друзья являются республиканцами.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего его оперативно вывели со сцены.
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«Слава богу, что остался жив», — сказал Овечкин.
Спортсмен добавил, что не любит обсуждать политику в США. Однако подчеркнул, что всего его американские друзья являются республиканцами.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего его оперативно вывели со сцены.
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Екатерина Коршунова