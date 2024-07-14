Обама, Буш и Клинтон поддержали Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании

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Бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший поддержали Дональда Трампа в социальной сети Х после стрельбы на митинге в Пенсильвании.
Обама и его супруга Мишель пожелали Трампу скорейшего выздоровления. По словам бывшего американского лидера, в демократии «абсолютно нет места политическому насилию».
Свою поддержку выразил 42-й президент Билл Клинтон и его жена Хиллари, которая соперничала с республиканцем Трампом на выборах 2016 года. Клинтон отметил, что он и супруга «благодарны за то, что Трамп находится в безопасности». Буш назвал произошедшее нападение трусливым.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.
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Свою поддержку выразил 42-й президент Билл Клинтон и его жена Хиллари, которая соперничала с республиканцем Трампом на выборах 2016 года. Клинтон отметил, что он и супруга «благодарны за то, что Трамп находится в безопасности». Буш назвал произошедшее нападение трусливым.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.
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Екатерина Коршунова