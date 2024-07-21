Экс-врач Белого дома раскрыл подробности лечения Трампа после покушения

Фото: сайт Кремля
Выздоровление экс-президента США Дональда Трампа после покушения в штате Пенсильвания проходит согласно ожиданиям. Об этом сообщил бывший лечащий врач Трампа Ронни Джексон.
Джексон направил письмо в Палату представителей Конгресса США с изложением процесса восстановления кандидата на пост президента США. Этот документ опубликовал Трамп на своей странице в социальной сети. Джексон работал врачом в Белом доме, в том числе в годы, когда главой государства был Трамп. После ухода из американской администрации он стал союзником Трампа и конгрессменом.
Он рассказал, что восстановление Трампа после пулевого ранения идёт согласно ожиданиям. Пуля оставила на ухе рану длиной два сантиметра. Учитывая размер и характер раны, которая пришлась на хрящевую поверхность, накладывать швы не потребовалось, отёк, возникший после ранения, спал.
Джексон добавил, что иногда ещё открывается кровотечение, поэтому требуются перевязки. Это объясняется наличием в ухе большого количества кровеносных сосудов. Врач отметил, что после полного заживления раны Трампу потребуется полное обследование, в том числе органов слуха.
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Он рассказал, что восстановление Трампа после пулевого ранения идёт согласно ожиданиям. Пуля оставила на ухе рану длиной два сантиметра. Учитывая размер и характер раны, которая пришлась на хрящевую поверхность, накладывать швы не потребовалось, отёк, возникший после ранения, спал.
Джексон добавил, что иногда ещё открывается кровотечение, поэтому требуются перевязки. Это объясняется наличием в ухе большого количества кровеносных сосудов. Врач отметил, что после полного заживления раны Трампу потребуется полное обследование, в том числе органов слуха.
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Александр Бойцов