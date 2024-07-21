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Экс-врач Белого дома раскрыл подробности лечения Трампа после покушения

21 июля 2024, 13:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Выздоровление экс-президента США Дональда Трампа после покушения в штате Пенсильвания проходит согласно ожиданиям. Об этом сообщил бывший лечащий врач Трампа Ронни Джексон.
Джексон направил письмо в Палату представителей Конгресса США с изложением процесса восстановления кандидата на пост президента США. Этот документ опубликовал Трамп на своей странице в социальной сети. Джексон работал врачом в Белом доме, в том числе в годы, когда главой государства был Трамп. После ухода из американской администрации он стал союзником Трампа и конгрессменом.

Он рассказал, что восстановление Трампа после пулевого ранения идёт согласно ожиданиям. Пуля оставила на ухе рану длиной два сантиметра. Учитывая размер и характер раны, которая пришлась на хрящевую поверхность, накладывать швы не потребовалось, отёк, возникший после ранения, спал.



Джексон добавил, что иногда ещё открывается кровотечение, поэтому требуются перевязки. Это объясняется наличием в ухе большого количества кровеносных сосудов. Врач отметил, что после полного заживления раны Трампу потребуется полное обследование, в том числе органов слуха.

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Эрдоган сообщил о давлении на Орбана из-за его плана по ситуации на Украине
21 июля 2024, 13:47

Фото: РИА Новости/Стрингер

О нападках на венгерского премьера Виктора Орбана из-за его планов по ситуации на Украине заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Политик отметил, что в Анкаре терпеливо следят за развитием событий.
«Сейчас наша роль заключается в терпении. Я надеюсь, что благодаря этому терпению мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время», — сказал Эрдоган.

Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным 5 июля. Премьер-министр Венгрии отмечал, что его визиты в Москву и Киев являются этапами так называемой миссии мира. Орбан также говорил, что планирует скоро провести подобные встречи.

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#венгрия
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#новости
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Reuters: Трамп сообщил о «замечательной записке» от Си Цзиньпина после покушения
21 июля 2024, 12:40

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил записку после покушения от председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет агентство Reuters. Отмечается, что другие лидеры поступили аналогично.
«Многим из них не нравилось, что я делал в отношении них... Но почти все они написали мне письма. Это было приятно», — сказал Трамп.

Политик добавил, что во время президентского срока у него с Си Цзиньпином были «очень хорошие отношения».

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. Нападавшего ликвидировали, а кандидат в президенты США получил ранение в ухо. После покушения его супруга Мелани призвала американцев объединиться.

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#мир
#сша
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#си цзиньпин
#новости
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Киевские власти начали шантажировать европейских союзников
21 июля 2024, 11:10

Фото: istockphoto/1715d1db_3

Украина остановила транзит российской нефти компании ЛУКОЙЛ в Венгрию и Словакию. Прекращение поставки около 1,1 миллиона баррелей в месяц выглядит настоящим энергетическим шантажом.
В июне Киев внёс ЛУКОЙЛ в санкционный список, что и послужило основанием для прекращения транзита нефти, напоминает РИА Новости. В министерстве экономики Словакии, комментируя ситуацию, заявили, что Slovnaft обеспечен российским топливом от другого поставщика, на которого санкции не распространяются. Однако с украинской стороной проводятся консультации. Ранее на проходящей неделе о прекращении поставок нефти от компании ЛУКОЙЛ сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Директор по развитию ООО «Энергия Плюс» Павел Марышев указывает, что главными жертвами в сложившемся положении станут крупнейшие венгерские нефтеперерабатывающие заводы. География не позволяет Словакии и Венгрии получать нефть ««нетрубопроводным» способом без значительных издержек. Конечно, можно рассчитывать на импорт через Хорватию, однако это менее рентабельно, отмечает эксперт.

Очевидно, что Киев пытается таким способом надавить на Словакию и Венгрию, чтобы вынудить их отказаться от «пророссийской позиции». По словам Марышева, украинские власти пытаются с одной стороны наказать Орбана за миротворческие амбиции, а с другой — продемонстрировать решимость продолжать конфликт, а не садиться за стол переговоров.

Для Москвы же в данной ситуации никакого риска нет. Санкции Киева никак не повлияют на добычу и поставки нефти, так как сырьё уйдёт на альтернативные рынки, заключил эксперт.

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#словакия
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«Это кошмар»: Кличко сделал неожиданное заявление о Зеленском
Мэр Киева Кличко: Зеленскому, возможно, придется провести референдум
21 июля 2024, 10:52

Фото РИА Новости/Стрингер

Референдум для достижения мира придется провести Украине, однако глава киевского режима Владимир Зеленский вряд ли поделится властью. Такое предположение в разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera сделал мэр Киева Виталий Кличко.
«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — прокомментировал политик.

Кличко считает, что Украине следовало бы поступить по образцу Израиля, где создали правительство национального единства после нападения со стороны ХАМАС осенью прошлого года, однако парламент, со слов Кличко, не играет значимой роли, поскольку Зеленский сконцентрировал большую часть власти у себя в офисе.

Зеленский, по мнению Кличко, рискует совершить политическое самоубийство.

«Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться еще два года», — резюмировал собеседник.

Россия готова к мирному диалогу, но украинская власть должна выполнить ряд условий для начала переговоров.

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#референдум
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Politico: Венгрии грозит топливный кризис из-за приостановки транзита нефти
21 июля 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Венгрия в ближайшее время может столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии. Причина этого в приостановке Украиной транзита российской нефти.
Об этом со ссылкой на экспертов пишет издание Politico. Приостановка поставок нефти от компании ЛУКОЙЛ может вызвать настоящий топливно-энергетический кризис, если Будапешт не найдёт решение, предупредила эксперт по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска.

Из-за простоя поставок нефтеперерабатывающие заводы будут вынуждены использовать запасы, которых хватит только на 90 дней. Ведущий аналитик по нефти в Kpler Виктор Катона считает, что Венгрии придётся искать способы дипломатического урегулирования проблемы, чтобы избежать серьёзного кризиса.

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#венгрия
#нефть
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Франция запретила некоторым российским журналистам освещать Олимпиаду
21 июля 2024, 08:47

Фото: istockphoto/yann vernerie

Французские власти отказали ряду российских журналистов в праве освещать соревнования Олимпийских игр. Причиной были названы некие «предосторожности», а также опасения по поводу возможных «шпионов».
Об этом заявил глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью изданию Le Journal du Dimanche. Он сообщил, что всего было отклонено менее сотни анкет из-за подозрений, что те, кто их подавал, являются шпионами либо информаторами государств, стремящихся к вмешательству в Игры. Больше всего их было из России и Белоруссии (какая неожиданность! - ред.), добавил министр.

Дарманен отметил, что его ведомство исходило из принципа «предосторожности». Он признал, что те, кому было отказано в аккредитации на Олимпиаде не являются террористами. Однако, по словам главы французского МВД, помимо разведки и традиционного шпионажа, существуют компьютерные сети, а значит есть возможность совершить кибератаку.

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#интервью
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#олимпиада
#журналисты
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Секретная служба США отклоняла запросы на усиление охраны Трампа
21 июля 2024, 06:16

Фото: istockphoto/artas

Секретная служба США признала, что отклоняла запросы на усиление охраны кандидата в президенты Трампа, передает РИА Новости на основе данных официального представителя ведомства.
Ранее президент Трамп заявил, что Секретная служба проделала огромную работу, с первой попытки устранив совершившего покушение стрелка. Он подчеркнул, что хотел продолжить выступление на митинге, несмотря на покушение, но агенты Секретной службы убедили его покинуть встречу и отправиться в больницу.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#покушение
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Трамп пообещал урегулирование украинского конфликта до своей инаугурации
21 июля 2024, 05:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе первого после покушения митинга своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, заявил, что в случае победы на выборах на пост американского лидера достигнет урегулирования украинского конфликта. Отмечается, что его выступление транслировала медиакомпания RSBN на YouTube.
Трамп обещал урегулировать украинский конфликт до своей потенциальной инаугурации. Он также заверил, что всеми силами избежит начала третьей мировой войны.

Ранее экс-хозяин Белого дома Трамп неоднократно заявлял, что остановит боевые действия на Украине в течение 24 часов после победы на выборах президента США. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому ему не составит труда урегулировать кризис еще до возможной инаугурации в январе 2025 года.

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Трамп раскрыл удобного противника на предстоящих выборах США
Трамп заявил о желании конкурировать на выборах президента США с Уитмер
21 июля 2024, 03:44

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от партии республиканцев Дональд Трамп рассказал, кого бы пожелал бы увидеть своим противником в рамках кампании. Отмечается, что его выступление транслировалось на YouTube.
Трамп раскрыл удобного противника на выборах США и выразил желание конкуренции с губернатором Мичигана, демократом Гретхен Уитмер.

«У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу – Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против нее», – пошутил он.

Политик также указал на сомнения Демократической партии относительно замены действующего американского лидера Джо Байдена, который также претендует на пост хозяина Белого дома. По его словам, демократы не решили проблему кандидата на выдвижение.

«Это проблема», – резюмировал Трамп.

После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы начали поиск нового кандидата на пост главы государства. По информации The Wall Street Journal, единственная альтернатива Байдену сводится к фигуре Харрис.

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