Палата общин Великобритании предложила выслать российского посла Андрея Келина

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В британской Палате общин предложили выслать из страны посла России в Лондоне Андрея Келина после смерти Алексея Навального*, включенного в РФ в число террористов и экстремистов. Об этом 20 февраля пишет ТАСС.
При этом замглавы британского Министерства иностранных дел Лео Докерти отметил, что для Лондона имеет «прямой смысл» сохранять дипломатические отношения с Москвой.
Ранее британский телеканал Sky News, который взял интервью у посла России в Лондоне Андрея Келина, неохотно признал, что его заявления об украинском конфликте и экономике России «в целом правдивы». Келин отметил, что линия боевого соприкосновения на Украине сдвигается в западном направлении, а Украине сложно найти ресурсы. При этом Россия смогла пережить санкционное давление Запада, а ее ВПК имеет все возможности в отношении производства.
Андрей Келин заявил, что Россия не планирует проявлять инициативу по улучшению отношений с Великобританией. Он отметил, что страны не воюют, однако их точки зрения на происходящее в Европе противоположны. Посол выразил надежду, что история дипломатических отношений Великобритании и России, насчитывающая столетия, сможет пережить нынешний сложный этап.
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Ранее британский телеканал Sky News, который взял интервью у посла России в Лондоне Андрея Келина, неохотно признал, что его заявления об украинском конфликте и экономике России «в целом правдивы». Келин отметил, что линия боевого соприкосновения на Украине сдвигается в западном направлении, а Украине сложно найти ресурсы. При этом Россия смогла пережить санкционное давление Запада, а ее ВПК имеет все возможности в отношении производства.
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*Алексей Навальный включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Артем Путинцев